Grogh. Storia di un castoro: narrazione per famiglie e omaggio al maestro Manzi e nuova casetta dei libri

Inaugurazione di una nuova casetta per lo scambio di libri, dedicata al "contrabbandiere di libri" Luigi Dottesio, nel luogo in cui fu catturato nel 1851 e in seguito impiccato per aver diffuso i testi vietati nel Lombaro-Veneto. L'ha realizzata l'associazione Sentiero dei Sogni nell'ambito del progetto "IncontrArti. Percorsi in musica e parole per una cultura diffusa e accessibile a Como e Provincia”, sostenuto da Fondazione Cariplo. Capofila del progetto, che ha tra gli obiettivi quello di rafforzare il percorso pedonal-letterario della Lake Como Poetry Way scandito da little free library, è Cometa Formazione e Sentiero dei Sogni è tra i partner con Il Manto, Associazione Lirica e Concertistica Italiana – AsLiCo e Contrada degli Artigiani. Interventi iniziali del presidente di Sentiero dei Sogni Pietro Berra, del sindaco di Maslianico Tiziano Citterio e del vicesindaco Irma Bassotto.

A seguire Sarah Paoletti e Jessica Molinari della Libreria del Ragionier Bianchi di Como, socie attive dell’associazione Sentiero dei Sogni, avranno il piacere di narrare la storia di “Grogh” di Alberto Manzi, al termine della quale, bambini e adulti saranno chiamati a creare una meravigliosa catena umana. Diversi libri passeranno di mano in mano per poi trovare un posto speciale nella casetta dello scambio libri che verrà inaugurata insieme. Proprio come i castori costruiscono dighe per proteggere la loro comunità, così giovani lettori e lettrici dinamici alimentano la cultura condividendo libri e lasciando liberi pensieri e parole.

Età: siete tutti benvenuti, di qualsiasi età, bambini e adulti insieme per la lettura.

Cosa portare: potresti portare con te un libro che ti è piaciuto intensamente e che desideri liberare donandolo alla comunità lettrice.

Perché Alberto Manzi? Perché nel 2024 si celebra il centenario della nascita del Maestro d’Italia, autore, scrittore, educatore, rivoluzionario. Nonostante “Grogh, storia di un castoro” sia stato pubblicato per la prima volta nel 1950, il tema della salvaguardia della Natura è quanto mai attuale.

Per approfondire: a novembre sarà possibile vedere il corto “Grogh. Storia di un castoro” sul nuovo sito del Centro Alberto Manzi. Il corto ha già vinto diversi premi tra i quali “Miglior corto d’animazione” al Festival del Cinema di Castel Volturno.

Sarah Paoletti e Jessica Molinari proporranno anche un sintetico racconto delle imprese di Luigi Dottesio a misura di bambino.