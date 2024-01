Gran finale per il ciclo di incontri dedicati all’astronomia nell'igloo di Villa Bernasconi

Sarà un pomeriggio speciale, tutto dedicato alle “meraviglie del cielo” quello di venerdì 5 gennaio alla Città dei Balocchi, nell’Igloo del giardino di Villa Bernasconi, a chiusura degli incontri e delle attività realizzate in collaborazione con l’Osservatorio di Sormano.

Ospite d’eccezione sarà Serena Bertolucci, storica dell’arte e direttore del Museo del Novecento di Venezia, che proporrà una chiacchierata dal titolo “La stella dei Magi. La cometa nei capolavori della storia dell’arte”, un particolare itinerario per immagini tra gli astri e le comete nell’arte. Da quando lo sguardo dell’uomo ha incrociato le stelle e da quanto tempo gli artisti hanno provato a rappresentarle? Come la stella cometa è entrata nelle opere d’arte e le ha cambiate? Quando i re Magi hanno iniziato ad essere rappresentato e raccontati? Storie, aneddoti, curiosità e tanti capolavori per una conferenza divulgativa che renderà la storia dell’arte più vicina a tutti noi. A seguire interverrà Davide Trezzi, astrofisico nucleare e divulgatore scientifico, che ci parlerà del “Fascino dei buchi neri”.

Dopo le immagini che tutti abbiamo visto pochi anni fa, del Buco Nero nella grande galassia Messier 87 ora gli astronomi hanno fotografato anche il Buco Nero della nostra galassia, la Via Lattea. L’argomento astronomico più affascinate e coinvolgente spiegato in modo semplice e intuitivo da Davide Trezzi, astrofisico nucleare che ha lavorato presso i più grandi laboratori di Fisica d’Europa quali il CERN di Ginevra e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dove si è occupato rispettivamente di Fisica dell’Antimateria e Astrofisica Nucleare.

Contemporaneamente, nel giardino di Villa Bernasconi, con Enrico Colzani, presidente Gruppo Astrofili Brianza, potremo mettere l’occhio al telescopio e ammirare dal vivo i pianeti visibili nel cielo in quel momento (sperando nel tempo favorevole avremo l’occasione di vedere Giove e i suoi satelliti).

Ore 16.00 – “La stella dei Magi. La cometa nei capolavori della storia dell’arte”, con Serena Bertolucci, direttrice del Museo del Novecento di Venezia

Ore 17.00 – “Il fascino dei buchi neri”, con Davide Trezzi, astrofisico nucleare e divulgatore scientifico. Osservazione del cielo con il telescopio nel giardino di Villa Bernasconi.

Igloo del giardino di Villa Bernasconi - Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti disponibili

SERENA BERTOLUCCI

Laureata all’Università degli Studi di Genova, con un diploma post laurea in Storia dell’Arte e delle Arti Minori conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 2010 riceve l’incarico di dirigere il Museo e Giardino Botanico di Tremezzo (Como). Nel 2015 è nominata a Genova direttore del Museo Palazzo Reale e della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, oltre che del Polo Museale della Liguria; nel 2019 assume la direzione del Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova. Ha ricevuto diversi premi e menzioni, fra cui quella per la più significativa iniziativa culturale in pandemia. Da oggi, 2 gennaio 2024, è il nuovo direttore del Museo del Novecento di Venezia.

L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SORMANO

Situato sulle Prealpi Lombarde a poco più di mille metri d'altezza e a circa 40 km a nord di Milano, realizzato dal Gruppo Astrofili Brianza ed inaugurato nell'ottobre 1988. Nel corso degli anni ha indirizzato le sue ricerche verso l'osservazione dei corpi minori del sistema solare (asteroidi e comete) ed ha promosso con grande successo l'attività divulgativa a tema astronomico, sia diurna che notturna, con osservazioni dirette del cielo.

Alla Colma di Sormano, sono in via di completamento i lavori del nuovo Osservatorio/Planetario, un progetto che ha il sostegno di Amici di Como.