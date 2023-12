Al Gloria di Como la Festa di Ecoinformazioni, tutto il programma

Arci ecoinformazioni invita a "La previsione dei tempi", domenica 17 dicembre alle 16,30 allo Spazio Gloria in via Varesina 72 Como. Ingresso libero.

Sarà la Festa di ecoinformazioni un aperitivo bio-solidale gratis e la possibilità di ricevere in omaggio Otium 2024 il calendario dei soli dì di festa e i libri di ecoinformazioni riservati agli arcisostenitori della nostra impresa di libera informazione.

Ci saranno "l'introduzione grafica" di Sara Sostini, l'intervento di Fabio Cani e molte sorprese. Attendiamo anche un'ospite staordinaria. Non mancheranno l'aperitivo brindisi e panettoni offerti da ecoinformazioni. Tutto ciò prima e dopo i tre straordinari video concerti curati da Andrea Rosso con, dal vivo, Sandro Tangredi, Massimiliano Lepratti, Bruno Venturini, Laura Matarazzo, Luca Sassi e i Trammammuro. Cultura, politica, promozione sociale insieme sono la Rivoluzione permanente della nostra avventura di giornalismo partecipato. Ingresso con tessera Arci.

La previsione dei tempi

Lo sguardo ostile della prevalenza avvelena in tutto il pianeta le relazioni tra persone, generi, generazioni, comunità, stati. L’esito finale è la guerra. Abbiamo provato a esplorare alcune delle radici profonde di questa deriva usando il linguaggio dell’arte e della musica, affidandoci alla memoria di quel che è già successo e potrebbe succedere ancora.

George Grosz/ La previsione dei tempi

Nei disegni di George Grosz durante e dopo la Repubblica di Weimar si scopre un’inquietante “previsione dei tempi”. Una borghesia affarista e corrotta prospera sulle macerie di una società che alleverà l’orrore del nazismo. Oggi, in tutto il mondo, viviamo un’indifferenza alla prospettiva, una “paura infelice” invano consolata dai consumi. Tornerà, in tutt’altra forma s’intende, la tragedia di allora?

Le umanità parallele

795 milioni di poveri si aggirano per il pianeta. Intanto la ricerca scientifica disegna i suoi scenari percorrendo strade di cui non conosciamo il tracciato, guidata dai consumi, priva di controllo democratico. Una strada molto lontana dal bene comune. Abbiamo quindi due società, due umanità parallele. Da una parte soffrire in silenzio, dall’altra brindare al successo.

Il giardino di Antigone

La legge dello Stato di Creonte di Tebe contro la legge familiare di Antigone. Polinice non deve essere sepolto. E i migranti che affondano oggi a migliaia nel Mediterraneo? Fino a che limite la legge dello Stato può imporre scelte individuali, come la decisione sul fine-vita o sulla struttura consentita delle famiglie? Insomma, obbedire sempre, soprattutto se si è una donna? La non resilienza di Antigone è un’antica ma attualissima disobbedienza civile. Non dovremmo praticare anche noi una sana non resilienza alla mercificazione integrale, all’invisibilità del potere, al mondo come immodificabile? I camuffamenti dell’autoritarismo ci impediranno di veder tornare le leggi valide ed efficaci, ma criminali, che abbiamo conosciuto?