Mostri, misteri e curiosità della città di Como in un divertente Giroquiz per tutta la famiglia

La città di Como, ricca di storia e misteri, custodisce segreti che attendono solo di essere svelati. Vi siete mai chiesti perché si chiama così? O avete mai immaginato di trovare mostri spaventosi nascosti tra le sue antiche mura? Queste non sono solo curiosità, ma anticipazioni di quello che potreste scoprire partecipando al Giroquiz, un affascinante tour guidato del centro storico, pensato appositamente per le famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni. Organizzato in occasione del terzo compleanno della "Libreria dei Ragazzi" di Como, in collaborazione con l'associazione Mondo Turistico, il Giroquiz trasforma la visita della città in un entusiasmante gioco a premi.

Come funziona il Giroquiz

Alessandra Fasola è la guida esperta che condurrà gli esploratori, grandi e piccini, attraverso le strade di Como. Ogni tappa del percorso riserverà una nuova domanda, un enigma da risolvere insieme. Ma attenzione, genitori: è severamente vietato suggerire! I bambini saranno chiamati a rispondere, mettendo alla prova la loro conoscenza e la loro curiosità.

Ma non è solo divertimento: ad ogni domanda seguirà un approfondimento sul luogo o il monumento cui essa si riferisce. Sarà un'occasione unica per imparare qualcosa di nuovo su questa affascinante città. E se i partecipanti sono abbastanza astuti da dare risposte brillanti, potrebbero persino vincere un premio, gentilmente offerto dalla Libreria dei Ragazzi. Ricordatevi di essere lì sabato 13 aprile alle 15:30, di fronte alla Libreria stessa, in via Lambertenghi 6, Como. E non preoccupatevi, in caso di maltempo la visita verrà rinviata.

Come partecipare

Per partecipare è necessaria l'iscrizione obbligatoria. Inviate un messaggio su WhatsApp al numero 031.271625 entro giovedì 11 aprile, indicando nome, cognome, numero e età dei bambini. Ma affrettatevi, le iscrizioni si chiuderanno non appena raggiunto il numero massimo di partecipanti, che è di 16 persone.

Quanto costa

Il costo varia a seconda del numero di partecipanti: 15€ per un adulto e un bambino, 20€ per un adulto e due bambini, 25€ per due adulti e due bambini. Ricordatevi di lasciare il vostro numero di telefono al momento della prenotazione.