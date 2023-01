Giorno della Memoria, tutti gli eventi in città per non dimenticare

Alcuni momenti per celebrare il Giorno della Memoria a Como. Venerdì 27 gennaio 2023 nella Sala consiliare di Palazzo Cernezzi il Comune di Como, in collaborazione con la Prefettura, celebrerà la giornata della Memoria con la consegna da parte del Prefetto delle Medaglie d’Onore ai cittadini, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti. Sabato 28 gennaio dalle 15 alle 17.30 in Biblioteca comunale P. Borsellino, appuntamento con Voci e storie, lettura teatrale e interventi di approfondimento sulle deportazioni nel territorio comasco. Per non dimenticare il dramma dell’Olocausto e affinché simili eventi non possano mai più accadere. L'evento potrà essere seguito in streaming sul canale YouTube del Comune di Como:

Il 27 gennaio è il giorno in cui nel 1945 i soldati dell’Armata Rossa fecero il loro ingresso nel campo di concentramento di Auschwitz e liberarono i prigionieri sopravvissuti. L’arrivo ad Auschwitz svelò al mondo l’atrocità e l’orrore della Shoah, lo sterminio degli ebrei. Per ricordare quei tragici fatti perpetrati, le persecuzioni, le leggi razziali e la deportazione nei campi subita da milioni di persone (insieme agli ebrei, zingari, omosessuali, portatori di handicap, oppositori politici..), dal 2000, l’Italia ha istituito, per legge, il 27 gennaio “Giorno della Memoria”.

E ancora...

Venerdì 27 gennaio 2023

Commemorazione di Salvatore Corrias

Intitolazione della Sala del Circolo Sardegna

Sabato 28 gennaio 2023

Voci e storie

Lettura teatrale a cura di Gabriele Penner e Arianna Di Nuzzo

Domenica 29 gennaio 2023

Garò

Una storia armena

Domenica 5 febbraio 2023

Occhi scuri

Racconto per voci, coro e orchestra