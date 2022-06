Giornata per le Montagne, passeggiata guidata alla Croce dell’Uomo

La montagna in Lombardia occupa gran parte del territorio regionale. Un patrimonio inestimabile di natura, cultura e tradizioni antiche che Regione Lombardia celebra con una “Giornata regionale per le Montagne”. La giornata celebra ogni anno la prima domenica di luglio, data che rappresenta simbolicamente l’avvio della stagione delle escursioni ad alta quota e del turismo nei rifugi. Per l’occasione, domenica 3 luglio 2022, il Comune di Cernobbio propone una passeggiata sulle montagne nei suoi dintorni.

Le guide professioniste di Hiking Como Lake condurranno gli escursionisti lungo i sentieri che collegano il borgo cittadino alla montagna, attraversando luoghi emblematici della storia di Cernobbio e ripercorrendo in parte i passi degli spalloni e dei protagonisti della vita rurale di un tempo. La fatica del cammino sarà ripagata da incredibili scorci paesaggistici e dal piacere di condividere storie e suggestioni raccontate lungo il percorso dalle attrici Olga Bini e Cristina Quadrio . Più precisamente, in un giro ad anello, si risalirà dal centro cittadino alla Croce dell'uomo (Difficoltà: 10,5 km, dislivello positivo 600 m).

Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 nel giardino di Villa Bernasconi, L.go Campanini 2 con possibilità di visitare gratuitamente il museo al rientro previsto intorno alle ore 15:30. Costo 5 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria al link Si raccomandano: abbigliamento adeguato, scarpe da trekking, scorta d'acqua, pranzo al sacco.

La Giornata regionale per le Montagne è anche l’occasione per l’assessore al Marketing Territoriale Mario Della Torre di ricordare che il Comune di Cernobbio lavora costantemente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio territorio e che per la valorizzazione della montagna sono già stati investiti 85mila euro per lavori al Bisbino e ulteriori 48mila euro per il miglioramento dello stato di sentieri e strade di montagna, compresi i recenti interventi sulla strada agro-silvo pastorale di Piazzola-Pievenello.