Gin Angri, frammenti di una città

Il Gruppo Letterario Acarya in coprogettazione con Slow Lake Como e Slow Moon è orgoglioso di presentare il lavoro di uno dei più noti e impegnati fotografi di Como: Gin Angri – in occasione della esibizione del Baradello Art Lab “Frammenti ... di una città” visitabile sabato, domenica e festivi presso il Castel Baradello (orari 09:30 – 18:00 e aperture speciali; per maggiori informazioni castelbaradello.com).

Nella serata del 05 aprile – a partire dalle ore 21.00 – l’artista dialogherà con Max Pini e Luisa Azzerboni presentando un portfolio che ripercorre un'attività di lavoro pluridecennale: dagli anni ’90 del Mozambico a Maputo, ai reportage nella ex Jugoslavia, in Somalia e in Etiopia, gli interessi sociali con il progetto all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico di Como, dell’ex carcere di San Donnino, la ricerca fotografica sulla Ticosa e la sua attività di reporter che passa dai fasti di “una Milano da bere” alle situazioni urbane delle grandi marginalità.