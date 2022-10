Garden Sweet Garden in esposiziom alle Terme di Como Romana per Miniartextil

Un'occasione imperdibile per visitare un luogo "nascosto" di Como. E non sarà l'ultima, almeno stando alle parole dell'assessore Enrico Colombo, presente alla presentazione dell'evento, che ha tutta l'intenzione di riportare alla luce il sito romano custodito sotto il parcheggio del Vaduce.

Da una inedita collaborazione fra Miniartextil, dal 15 ottobre a Villa Olmo, sino a domenica 8 gennaio 2023 e la Società Archeologica comense, nasce infatti l’allestimento dell’opera Garden Sweet Garden alle Terme di Como romana, in Viale Lecco a Como. Complesso termale romana in uso dal I al III secolo d.C. si trovano nell’area compresa tra Viale Lecco e Via Dante, sopra la quale è sorto un autosilo a servizio del vicino Ospedale Valduce. Plinio Il Giovane – nel 2023 ricorrerà il bimillenario pliniano - politico comasco che ricoprì diverse cariche nell’impero Romano tra cui quelle di pretore e di senatore, volle regalare alla sua città d’origine un imponente impianto termale.

L’area venne riportata alla luce da scavi negli anni settanta e ancora oggi sono visibili le murature degli otto, diversi ambienti che, nella loro costruzione, richiamano l’architettura della Domus aurea di Nerone. Oggi, il complesso è curato dalla Società Archeologica Comense nata nel 1902 per incrementare lo studio dell’archeologia nel territorio della Provincia di Como. Miniartextil propone in mostra l’opera di Mai Tabakian, artista parigina; il suo giardino ricrea le atmosfere dell’Eden, di un luogo magico, segreto e colorato: piccole sculture di altezze differenti, realizzate con tessuti su polistirene estruso, allegre e vivaci.

L’opera rimarrà allestita sino all’8 gennaio 2023, data di chiusura di Rosa Alchemico, la trentunesima Edizione di Miniartextil in scena a Villa Olmo.

Ogni sabato, da ottobre al 7 gennaio 2023, alle ore 16.00, sarà possibile effettuare una speciale visita guidata combinata a Villa Olmo e alle Terme di Como Romana grazie ai mediatori culturali di Miniartextil e della Società Archeologica Comense. La visita dovrà essere prenotata inviando una mail a prenota@miniartextil.it