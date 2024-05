Fuori Orticola, due appuntamenti a Villa del Grumello

Cultura Grumello 2024” aderisce al programma Fuori Orticola con due appuntamenti “green” domenica 12 e 19 maggio. Il primo appuntamento in programma, domenica 12 maggio alle ore 11.00 e alle ore 15.00, è la visita del parco storico naturalistico di Villa del Grumello con Anna Bocchietti, guida colta e appassionata che dispenserà suggerimenti e informazioni di approfondimento a principianti cosi? come ad esperti. Una splendida passeggiata botanica nella cornice naturale di Villa del Grumello dove la natura e la bellezza trovano la loro massima espressione. Alberi monumentali e scorci panoramici rendono questo luogo un insieme unico di emozioni e di colori. Le fioriture stagionali del glicine e delle azalee uniti ad alberi monumentali, come il “fossile vivente” Ginko Biloba, trovano il loro habitat in un ambiente romantico dove si respirano storia e cultura. Un posto che rimane nel cuore dei visitatori, imperdibile sia per le persone del luogo sia per i turisti.

La domenica successiva, 19 maggio, sempre inserito nel programma di Fuori Orticola, giornata di Racconti e pratiche all’Hortus Plinii del Grumello. Celebrando Plinio Il Vecchio e la sua Naturalis Historia. In occasione del Bimillenario Pliniano e in collaborazione con Accademia Pliniana.

L’appuntamento è alle ore 11.00 alla canfora della Serra con “Caravanserraglio: racconti dal mondo di Plinio il Vecchio” con la curatela di Anna Bergna, che assieme all’attrice Pia Mazza e alle note sitar del maestro Flavio Minardo, coinvolgeranno il pubblico in avvincenti racconti tratti dalla Naturalis Historia di Plinio Il Vecchio - con anche riflessioni sulla zoologia pliniana - e dal libro Caravanserraglio della stessa Anna Bergna realizzato con fotografie di Davide Bordogna e la prefazione di Massimiliano Mondelli (Accademia Pliniana, Como).

Per i più piccoli (dai 6 ai 12 anni) alle ore 14.45 all’Hortus Plinii il racconto animato “Tutti giù per terra! L’orto biologico di Plinio” a cura dell’Associazione Battito d’Ali, per far conoscere i segreti dell’orto, “palestra di biodiversità” e far comprendere i ritmi della natura, l’importanza della cura e del rispetto dell’ambiente a cui apparteniamo. Il tutto seguendo le preziose indicazioni del celebre comasco Plinio che, con lungimiranza, nel suo capolavoro Naturalis Historia ha dato vita a un vero e proprio inno alla terra e alla natura.

Per partecipare all’incontro del mattino e al laboratorio del pomeriggio il costo è euro 10 (per ciascun evento) con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.villadelgrumello.it



Prosegue, inoltre, la rassegna “Racconti in Musica” al Grumello con il terzo concerto organizzato in stretta collaborazione con Como Classica e in calendario domenica 12 maggio alle ore 17.30. “Ascoltare il vino, degustare la musica: champagne”, musiche di Beethoven, Boccherini, De Falla, Granados, con il chitarrista Federico De Conno.



Il Parco del Grumello sarà aperto come tutte le domeniche dalle ore 9 e sino alle ore 18, con la possibilità di perdersi nei meravigliosi sentieri tra alberi secolari di grande pregio e le fioriture di glicine e azalee. Il tutto godendosi una piacevole sosta al Ristoro del Grumello gestito da La Breva Catering in collaborazione con l’ape car solidale della Piccola Casa Federico Ozanam di Como.



L’accesso alla Villa è solo pedonale. L’ingresso al parcheggio per le auto è da via Bignanico.