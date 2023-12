Foglie al vento, al Gloria il film di Aki Kaurismäki e il concerto delle Maustetytöt

Giovedì 21 dicembre debutta al Cinema Gloria, e nelle sale italiane, il nuovo film di Aki Kaurismäki “Foglie al vento”.

“Anche se finora mi sono fatto una reputazione discutibile girando soprattutto film violenti e irrilevant - scrive il maestro finlandese nelle note di regia - ho finalmente deciso, tormentato da tutte le guerre insensate, inutili e criminali, di scrivere una storia sui temi attraverso i quali l'umanità potrebbe avere un futuro: l'anelito all'amore, alla solidarietà, alla speranza e al rispetto per gli altri, la natura e tutto ciò che è vivo o morto. A condizione che il soggetto lo meriti. In questo film faccio disinvoltamente un piccolo plauso ai miei dei, Bresson, Ozu e Chaplin, ma sono comunque l'unico responsabile di questo catastrofico fallimento!”

Presentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes, “Foglie al vento” racconta la vicenda di due persone sole che si incontrano per caso una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato dall'alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità".

Lo stile inconfondibile di Aki Kaurismäki si caratterizza da sempre per luci, colori, costumi e per una particolare attenzione alle scelte musicali, così in “Foglie al vento” è possibile incontrare in un bar le sorelle Anna e Kaisa Karjalainen che altro non sono che un gruppo post-rock über indie attivo in Finlandia dal 2017 e noto col nome di Maustetytöt, una delle band più amate del paese scandinavo. Le due sorelle, Anna alla chitarra e Kaisa alle tastiere, suonano nel film una loro canzone il cui titolo tradotto sarebbe “nata nel dolore e vestita di delusione”, contribuendo così alla creazione di una scena e di una situazione in perfetto stile Kaurismäki. Proprio per omaggiare il legame tra il cinema di Kaurismäki e la musica, in occasione dell’uscita di “Foglie al vento”, le Maustetytöt saranno in sala al Cinema Quattro Fontane di Roma per un concerto che seguirà la proiezione del film, Lucky red, distributore per l’Italia, ha deciso di coinvolgere le sale che avranno in prima visione il film per trasmettere il concerto in diretta streaming sui loro schermi, tra questi cinema ci sarà anche lo Spazio Gloria di Como.

Giovedì 21 al Gloria cinema d’autore e musica dal vivo, alle ore 20:45 proiezione di “Foglie al vento” di Aki Kaurismäki, a seguire, intorno alle 22:15, concerto in diretta streaming delle Maustetytöt.