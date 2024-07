Torna la Fiera del Libro in piazza Cavour, tutto il programma

La Fiera del Libro di Como torna alla fine dell’estate con la sua 72° edizione, dal 24 agosto all’8 settembre 2024, nella storica location di Piazza Cavour, dove la manifestazione inaugurerà con la tradizionale cerimonia sabato 24 agosto alle ore 11:00. Anche quest’anno con due padiglioni: uno per accogliere i sempre più numerosi espositori e uno interamente riservato ai moltissimi appuntamenti in programma tra incontri, presentazioni, dialoghi e molto altro.

Decine di migliaia, come ogni anno, i titoli presenti e sempre più numerose le tematiche e i generi letterari a disposizione grazie ai nuovi ingressi nella famiglia della Fiera del Libro: la nuovissima libreria cittadina La Ciurma, con la sua ampia e varia selezione di miscellanea; la storica fumetteria Shin Crazy Comics, che non mancherà di arricchire il programma con freschissime iniziative per i più giovani e i più appassionati di graphic novel, manga, giochi e illustrazione; e una postazione dedicata a Lake Como Wine Festival, che coniugherà il mondo del libro a quello del vino. Oltre a queste, i ricchi cataloghi delle librerie e delle case editrici locali,­ che rimangono il cuore tradizionale e affezionato dell’esposizione.

A rendere imperdibile la manifestazione un fittissimo calendario di eventi che porta ospiti di fama nazionale e internazionale a presentare alcune delle più interessanti recenti novità editoriali alternandosi con scrittori e intellettuali comaschi. Tra questi la nota scrittrice del mondo dell’infanzia Giusi Quarenghi, che presenterà il suo libro Una parola molto larga, in dialogo e collaborazione con le operatrici del progetto “Famiglie sostenibili”, sabato 24 agosto alle 18:00, seguita, alle 19:30 dai rinomati sociologi comaschi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti che parleranno della loro ultima pubblicazione Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo. La serata di sabato 24 agosto, giornata inaugurale della Fiera, si conclude alle 21:00 con l’intervento di Carlo Boccadoro, compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale, con il suo 12. Storie di dischi irripetibili, musica e lampi di vita. Questo è il primo di una serie di incontri dedicati al mondo musicale, che vedranno giornalisti, studiosi e musicisti far risuonare piazza Cavour di storie e performance: martedì 27 agosto alle 21:00 il protagonista sarà l’intramontabile cantastorie Fabrizio De André, raccontato in quarant’anni di interviste da Walter Pistarini con il suo libro Fabrizio De André. Ho paura di fare il poeta. Venerdì 30 agosto alle 21:00 tocca all’amato giornalista e conduttore Carlo Massarini accompagnarci in un viaggio attraverso grandi volti e voci della musica con la presentazione di Vivo dal vivo 2010-2023. Foto-racconto di 120 concerti. Lunedì 2 settembre alle 21:00 gli editori della comasca Nodo Libri ci propongono musica dal vivo con Alfredo Ferrario che racconta Fiorino Uboldi. Un signore con la fisarmonica. Il giorno successivo, alle 19:30, Carlo Pozzoni Editore presenta, con l’intervento di Alessandro Zanoli, Jazz a Como. Storia di una musica, di una città e di un Club. Infine, mercoledì 4 settembre, un poliedrico Ezio Guaitamacchi ci farà entrare nel mondo delle star femminili della musica con She’s a woman. Storie di coraggio, orgoglio, amore e (dis)onore di 33 regine della musica.

Le voci femminili riecheggiano anche attraverso tutto il programma della manifestazione, che ospita tantissime autrici locali e nazionali. Per citarne alcune la giovane illustratrice Giulia Pintus, firma di #logosedizioni, condurrà domenica 25 agosto alle ore 16:30 un laboratorio dal titolo “Io e il mio amico immaginario”, a partire dalla lettura di Giacinto di Graciela Beatriz Cabal, da lei illustrato; lunedì 26 agosto la giornalista Primavera Fisogni presenterà il suo ultimo libro Metafisica della moda, subito prima della presentazione dell’amata novità letteraria di Francesca Manfredi Il periodo del silenzio edito da La nave di Teseo. Doppio appuntamento con la studiosa Marina Nelli che sotto il tendone mercoledì 28 agosto presenta La creatività è sostenibile? edito da Elpo Edizioni, mentre nel FuoriFiera, alla Libreria Plinio il Vecchio, proporrà La grammatica del colore. Giovedì 29 agosto alle 19:30 appuntamento non solo al femminile, ma anche magico, dal titolo “La vocazione femminile alla cura” che vedrà la scrittrice Erika Maderna dialogare con il collettivo transfemminista Le donne della porta accanto a partire dai suoi libri Medichesse e Per virtù d’erbe e d’incanti. Venerdì 30 agosto alle 16:30 scopriremo il territorio del lago di Como con Marta Miuzzo e il suo A piedi e in mountain bike sui monti lariani, subito prima di tuffarci, alle 18:00 nell’immaginario pop e culturale della ragazza triste, con Sad Girl di Sara Marzullo edito da 66thand2nd. Anche sabato 31 agosto a fare da protagoniste sono due autrici: Fiammetta Palpati alle 18:00 con La casa delle orfane bianche, libro presentato al Premio Strega 2024 nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica, e Silvia Cinelli alle 19.30 con L’elisir dei sogni. La saga dei Campari. Tra i libri proposti al Premio Strega 2024 anche Il nome segreto (Miraggi Edizioni) della curatrice, critica e giornalista d’arte Olga Gambari, in Fiera giovedì 5 settembre alle 18:00 e il sorprendente I mangiafemmine (Fandango) di Giulio Cavalli, presentato venerdì alla stessa ora del giorno successivo. Chiude l’elenco un libro che invece ha scalato la classifica fino ad arrivare secondo tra i finalisti del Premio Strega di quest’anno: Invernale di Dario Voltolini, pubblicato con La nave di Teseo, che sarà presentato lunedì 26 agosto alle 21:00.

Diversi gli appuntamenti in programma per il pubblico amante dei fumetti, dell’illustrazione e delle graphic novel, anche grazie alla collaborazione con Shin Crazy Comics, che domenica 1 settembre porta in Fiera l’amatissima Loputyn con il suo La fanciulla dal cuore di neve, edito Mondadori, alle 16:30; seguita da un incontro con il fumettista allievo di Corrado Roi, Tommaso Bianchi, che sarà presente in piazza Cavour fin dalle 11:00 per dediche e firmacopie, con la possibilità, per i primi cinquanta fortunati partecipanti, di ricevere una litografia esclusiva limitata e numerata. Il pomeriggio all’insegna dei comics di conclude alle 19:30 con l’evento “GODZILLA, 70 anni di Distruzione e Redenzione sulla schermo”, un incontro con Antonio Serra.

Non mancheranno appuntamenti nati da importanti sinergie e collaborazioni sul territorio, come l’interessante dialogo tra la procuratrice speciale dell’Ospedale Valduce, la Dott.ssa Mariella Enoc e Fabio Marchese Ragona, autore della biografia di Papa Francesco Life. La mia storia nella Storia, accompagnati nella discussione da Elena Tambini, domenica 1 settembre alle 21:00; o l’incontro dedicato alla promozione in serie A del Como 1907, con ospite il direttore sportivo Charlie Ludi, venerdì 6 settembre alle 19:30.

Grande attesa anche per l’ospite internazionale di quest’anno, romanziere tradotto in moltissime lingue che ha incantato diverse generazioni di lettori: lo svedese Björn Larsson, che sarà ospite di un evento dal titolo “Come un romanziere diventa saggista” sabato 31 agosto alle 21:00, un incontro svolto in italiano.

Con altrettanta emozione, per l’ultima presentazione sotto il tendone, domenica 8 settembre alle ore 19:30, la Fiera ospiterà Amalia Ercoli Finzi, la prima donna a laurearsi in Ingegneria aeronautica in Italia e una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali, che insieme alla figlia Elvina presenterà Le ragazze della luna, in libreria con Mondadori da settembre.

In conclusione, come ogni anno, il FuoriFiera, che porta la magia del libro e della lettura anche al di fuori di piazza Cavour, verso diverse location cittadine centrali e non. Nel calendario degli appuntamenti del FuoriFiera di quest’anno ritroviamo il Cinema Astra, che ospiterà una rassegna di proiezioni a tema con l’ingresso agevolato di € 3,50 a film e che attiverà una collaborazione con La Casa della Poesia; la Pinacoteca Civica di Como, che ospita due appuntamenti per adulti e bambini collegate alla mostra in corso “Voci dal Paesaggio Nordico” di Britta Marakatt–Labba e Lars Lerin, accogliendo le autrici ed esponenti dell’Istituto Culturale Nordico Ida Montrasio e Anna Brännström e la storica associazione comasca Luminanda per la conduzione di un laboratorio creativo adatto a tutte le età. Due originali rassegne di eventi FuoriFiera anche presso l’Ostello Bello di Como, ogni martedì e giovedì alle 18:30 e la Polveriera di Albate, nel Parco regionale della Spina Verde, ogni mercoledì e venerdì alle 18:30.

Moltissime altre le curiosità e le novità sulla Fiera del Libro di quest’anno, come la possibilità di visitare, sotto il tendone, una mostra di opere originali a tema “Il libro e la lettura” curata dal critico d’arte Luigi Cavadini e realizzata in collaborazione con The Art Company Como e la presenza, a cielo aperto, della splendida Biblioteca di Don Ferrante, un'idea di Gerardo Monizza, disegnata dall’architetto e designer Antonio Citterio e realizzata da Haute Material di Grosio in collaborazione con Camera di Commercio in occasione del Salone del Mobile di Milano tenutosi lo scorso aprile. Per scoprire di più sugli espositori, sul calendario di eventi e sulle tematiche proposte sotto il tendone e nel FuoriFiera, l’intero programma è consultabile sul sito www.fieralibrocomo.it e disponibile anche cartaceo durante la manifestazione presso piazza Cavour e gli info point della città.

Gli espositori presenti in Fiera sono Altreconomia - in collaborazione con Garabombo, Annje Bonnje asd – scuola di vela, Edizioni Il Ciliegio, La Libreria del Ragionier Bianchi, La Vita Felice, Libreria Andreoli, Libreria dei ragazzi, Libreria Dominioni, Libreria La Ciurma, Libreria Lariologo, Libreria Noseda - gruppo Libraccio, Libreria Plinio il Vecchio, MB Arte e Libri, Shin Crazy Comics e gli Editori del Lago di Como e Associati: Carlo Pozzoni FotoEditore, Dominioni Editore, Elpo Edizioni, Giampiero Casagrande, GWMAX, Ibis/Finisterrae/O barra O/Xenia, L’ora d’Oro, New Press Edizioni, NodoLibri, Società Archeologica Comense, Storia di Como.

La Fiera del Libro di Como è organizzata dagli editori e librai del territorio con il supporto di Confesercenti Como e degli Editori del Lago di Como. La Fiera gode della collaborazione e del sostegno di Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como e Camera di Commercio di Como e Lecco. Main sponsor dell’edizione 2024 è Asf autolinee. Sponsor sostenitori sono BCC Cantù, Acinque e Eredi Bianchi Giuseppe.

La 72° edizione è svolta in collaborazione con Como 1907, CSV Insubria, The Art Company Como, Lake Como Wine Festival, Famiglie Sostenibili, Pinacoteca Civica di Como, La Polveriera di Albate, Ostello Bello di Como, Cinema Astra, Telesat e con il supporto tecnico di Gruppo CSC. Sesto San Giovanni (MI), Ceam Cucciago (CO), 3Dee, Ospedale Valduce, Garden Bedetti, Rezzonico Impresa di pulizie, Hotel Metropole Suisse, Ristorante Imbarcadero, Studio Lillia Commercialisti, Stamperia di Lipomo, Assicomo - AXA Assicurazioni.

Per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire la Fiera sui canali social Instagram (https://www.instagram.com/fieradellibrocomo_official/) e Facebook (https://www.facebook.com/FieraLibro/), oltre che sul sito www.fieralibrocomo.it