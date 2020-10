Torna la Fiera del Libro e trasloca a Villa Olmo

La Fiera del Libro di Como è ormai giunta alla 68° edizione e si terrà quest'anno insiwme a Parolario dal 23 ottobre all'1 novembre. "Nel ricordare che è tra le fiere più longeve e antiche d’Italia - rcordano gli organizzatori - riteniamo che questa manifestazione sia importantissima per la città di Como. Innanzitutto per la sua natura popolare e festosa avvicina migliaia di persone al mondo dei libri ogni anno, creando un ambiente sereno e rassicurante in un clima gioioso, nel cuore della città".

"Non da meno - aggiungono - per la sua natura curiosa, indagatrice ed esploratrice: ogni anno in fiera salgono sul palco scrittori, storici, giornalisti, professori, critici, politici, musicisti, artisti, attori, uomini e donne, giovani e anziani, locali e non. La fiera è una grande vetrina delle espressioni letterarie del territorio comasco e un prestigioso biglietto da visita della città per i relatori provenienti da altre località. Quest’anno, nonostante avrebbero potuto esserci tutte le scuse per rinunciare e rinviare al prossimo anno, la Fiera del Libro si presenta alla città con una forma nuova, ma con la stessa sostanza e passione di sempre".

Le novità sono molte

- la location: da Piazza Cavour a Villa Olmo;

- le date: da agosto/settembre alla fine di ottobre (non 16, ma 10 giorni).

- la collaborazione con Parolario: l’unione fa la forza, non saremmo mai riusciti a organizzare la 68° edizione senza la partnership di Parolario.

- la cassa unica: nel perfetto rispetto delle normative di sicurezza per la prevenzione del contagio da Coronavirus, la mostra mercato consiste in un percorso guidato tra gli espositori, con un’entrata (contingentata) separata dall’uscita (con cassa unica per tutti gli espositori).

- le dirette Facebook: per assistere alla presentazioni organizzate da Fiera del Libro (www.fieralibrocomo.it) e da Parolario (www.parolario.it) è necessario prenotare, i posti sono molto limitati, per questo la maggior parte delle presentazioni saranno trasmesse in diretta facebook sulla nostra pagina.

Nell’edizione 2020 della Fiera del Libro, il cui obiettivo principale è dare continuità per trasmettere un messaggio di speranza, rilancio e coesione alla città, ci sono delle costanti:

- gli organizzatori: Associazione Manifestazioni Librarie, Associazione Editori del Lago di Como e associati, Confesercenti Como.

- i librai e gli editori della Fiera del Libro:

Annje Bonnje Circolo velico

Bellavite Editore,

Bimbotta Como

Carlo Pozzoni Fotoeditore

Dominioni Editore

Edizioni Il Ciliegio

Edizioni La vita felice

Giampiero Casagrande Editore

GWMAX

Ibis

La libreria dei ragazzi

Lariologo

Libreria Noseda

Libreria Plinio Il Vecchio

Libreria Andreoli

L’ora d’oro

MB Arte Libri

New Press

Nodolibri

Società Archeologica Comense

Storia di