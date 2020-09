Festival Europa in Versi, tutto il programma

La decima edizione del Festival Europa in Versi avrà luogo on line nelle giornate del 9, 10 e 11 ottobre. L’organizzazione La Casa della Poesia di Como, vista l’impossibilità di svolgere l’evento in presenza, promuoverà tramite una serie di piattaforme web i poeti provenienti da tutto il mondo che annualmente accorrono a Como per celebrare la parola poetica insieme a un pubblico affezionato. Protagonista di questa edizione sarà anche il nostro territorio, in particolare il lago che verrà celebrato tramite una serie di poesie che poeti delle più disparate nazionalità gli hanno dedicato.

Si potrà accedere ai video delle letture poetiche, delle presentazioni e delle premiazioni del Premio letterario Europa in Versi tramite il sito web dedicato www.europainversi.org , i social dell’organizzazione (Facebook e Instagram), il canale YouTube. È possibile iscriversi alla nostra newsletter al sito www.lacasadellapoesiadicomo.com . Tema di questa edizione del Festival è la libertà, intesa nelle sue molteplici sfaccettature: libertà di parola, ovviamente, ma anche libertà di movimento, in sintonia con l’europeismo che da sempre caratterizza il Festival.

Di seguito il programma delle tre giornate, reperibile anche sul sito.

VENERDÌ 9 OTTOBRE

Il Festival sarà introdotto da personaggi illustri della cultura italiana, tra cui il critico letterario e giornalista del Corriere della Sera Roberto Galaverni, il poeta Milo De Angelis, una delle voci più significative della poesia italiana contemporanea conosciuto anche a livello internazionale, e il professor Luciano Monti, docente di Politiche dell’UE alla LUISS sede di Roma. Successivamente ci saranno le video letture di 15 poeti che hanno dedicato delle poesie alla nostra città e al nostro lago mettendo in versi la sua bellezza. Le poesie dei poeti stranieri saranno sottotitolate in italiano e sul nostro sito si potranno trovare tutte le biografie per chi fosse interessato a conoscere in modo più approfondito i vari autori.

SABATO 10 OTTOBRE

Dopo una breve introduzione ci saranno le video letture di 34 poeti internazionali, voci della poesia mondiale che rappresenteranno il proprio paese e reciteranno dei versi dedicati al senso della bellezza e della libertà. Partendo dall’Estremo Oriente, in un viaggio ideale sulle ali della poesia, attraverseremo il Medio Oriente, l’Europa fino a giungere alla Americhe. Anche per questi poeti i video saranno sottotitolati in italiano e sul sito si potranno trovare tutte le biografie per chi fosse interessato a conoscere in modo più approfondito i vari autori.

DOMENICA 11 OTTOBRE

Il Festival si aprirà con il video dei finalisti e dei vincitori della quinta edizione del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Europa in versi, un Premio che è andato crescendo sia per i nuovi talenti scoperti, sia per la qualità dei testi. Il nostro Premio infatti ha voluto distinguersi per dare visibilità a talenti non conosciuti della poesia e della narrativa, soprattutto tra i giovani.

Come ogni anno parteciperanno i giovani: sia con video realizzati dagli studenti dell’Università dell’Insubria, che leggeranno poesie dedicate al lago e alla città di Como scritte appositamente dai poeti che hanno partecipato durante le scorse edizioni o parteciperanno quest’anno al Festival. Durante le video letture scorreranno delle immagini del nostro lago e della nostra città in un carosello di suoni e di significati dal respiro internazionale.

Poi seguiranno video realizzati dagli studenti dell’Istituto Orsoline San Carlo che hanno tradotto alcuni dei poeti partecipanti al Festival in varie lingue e leggeranno i vari testi sempre alternandoli ad immagini del nostro territorio e un video dei ragazzi dell’Istituto ENAIP che hanno prodotto delle video letture di poesie sul periodo di isolamento durante la pandemia di COVID-19 e sulla resilienza, in tema con il titolo dato al Festival.

Infine seguirà il racconto del nostro territorio, realizzato dall’Associazione Sentiero dei Sogni, che si rifà ai viaggi realizzati nei secoli XVIII e XIX da personaggi importanti della letteratura, il cosiddetto Grand Tour, toccando i luoghi che questi scrittori, poeti e musicisti hanno visitato sul nostro lago.