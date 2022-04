Torna a maggio il Festival della Luce Lake Como

La nona edizione del Festival della Luce Lake Como, che nasce nel 2013 grazie all'ispirazione del suo fondatore Franco Brenna, promosso e organizzato da Fondazione Alessandro Volta con il patrocinio di Regione Lombardia, Como Città Creativa UNESCO e Comune di Como, nell'ambito dell'International Day of Light UNESCO - si terrà dal 13 al 22 maggio con il titolo Luce sulla complessità : dai cristalli all'ecosfera. Il 3 maggio, dopo la presentazione ufficiale, sarà disponibile tutto il programma della rassegna.

Il Festival della Luce, infatti, intende essere un omaggio sia a Louis Pasteur, nel bicentenario della sua nascita, scopritore della simmetria nei cristalli, sia al Premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi che per la sua teoria della complessità è riconosciuto a livello mondiale come uno dei più geniali teorici.

I cristalli sono l'espressione di un ordine organizzato in natura che, dalle strutture subatomiche a quelle chimiche e biologiche, accompagna il cammino dal mondo cosiddetto inanimato a quello dellaita. Si va dalle strutture macroscopiche dei cristalli minerali ai reticoli cristallini della microbiologia, responsabili - come il DNA - dell'organizzazione del mondo vivente.

Un sistema complesso, invece, un qualunque sistema costituito da un grande numero di elementi eterogenei nel quale l'interazione tra questi elementi crea una struttura collettiva a molti livelli. Esempi sono i sistemi naturali, che vanno dalle biomolecole e cellule viventi alle reti neuronali passando per la medicina e i sistemi complessi che regolano l'equilibrio dell'ecosfera e la vita dell'uomo sulla terra.

Cristalli e sistemi complessi sembrano dunque rappresentare insieme un binomio di termini antitetici. In realtà , essi sono capaci di fondersi in un unico approccio interdisciplinare, che abbraccia l'ordine e il disordine.

La IX edizione del Festival si prefigge di far luce su questo intreccio di ordine e simmetria da un lato e di apparente disordine e imprevedibilità dall'ltro - che sembrano minacciare talvolta non solo la comprensione del mondo, ma anche il mondo stesso come dimostra, ad esempio, il difficile governo delle crisi climatiche.