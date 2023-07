Festival Como Città della Musica: in Arena danza il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Tra classico e moderno, il Balletto della Scala offrirà al pubblico una serata che riunisce alcuni tra i titoli di più recente acquisizione, rimodulati sui talenti dei suoi artisti di punta o creati appositamente per la Compagnia.

Nuovo appuntamento del Festival Como Città della Musica all’Arena del Teatro Sociale. Sabato 8 luglio alle ore 21.30 un’imperdibile serata con la grande danza: i primi ballerini, solisti e Corpo di ballo del Teatro alla Scala, sotto la direzione di Manuel Legris, si esibiranno in un programma che comprende brani ed estratti da titoli classici e moderni, per una soirée di altissima qualità.



Il Balletto della Scala porta a Como un programma che riunisce titoli di recente acquisizione, con le firme di William Forsythe, David Dawson, Patrick de Bana, Mauro Bigonzetti e lo stesso direttore del Ballo Manuel Legris e vedrà impegnati i primi ballerini, i solisti e gli artisti del Corpo di Ballo per i quali questi lavori sono stati riallestiti o creati.

Una Compagnia che si apre all’oggi ma mantiene viva la storia, in un programma che abbraccia, con brani ed estratti da titoli classici e moderni, la storia del balletto, la sensibilità del Novecento e la creatività contemporanea.



Arena del Teatro Sociale di Como

sabato, 8 Luglio 2023 – ore 21.30

Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro Alla Scala

MOSTRA DI PITTURA NU BLEU DI LUCA GANDOLA

A cura di Chiara Ghizzoni

Arena – sabato, 8 luglio



Dalla Stagione Notte 2022-23, all’interno di CoMo - Como nel Mondo, il Teatro Sociale di Como ha iniziato ad ospitare ogni anno un artista del territorio comasco. Per il Festival 2023 e la Stagione 2023-24, l’artista visivo residente è Luca Gandola, che esporrà i suoi quadri in occasione dello spettacolo del Balletto del Teatro alla Scala, visibili la sera stessa in Arena, e altri lavori a tema durante la Stagione.