Valbasca: alla Polveriera debutta il Festival Vegano

La cultura vegana sta trovando sempre più spazio anche a Como. Grazie a nuovi ristoranti, come ad esempio Vegami, e grazie a iniziative tese a sviluppare la conoscenza di un'alternativa alimentare spesso piena di pregiudizi. Non si tratta solo di nutrirsi con alimenti sani ma di farlo per contribuire al benessere di tutti evitando, naturalmente, qualsiasi cibo di derivazione animale. Ben sapendo quando gli allevamenti di origine intensiva, così come le coltivazioni, quindi attenzione alla provenienza di ogni cibo, siano dannosi per l'uomo e l'ambiente. Senza nemmeno aver bisogno di affermare che ci si può nutrire anche evitando di dover uccidere animali e senza che vengano a mancare gli elementi necessari alla nostra nutrizione, l'alimentazione vegana merita quini di essere considerata senza la superficiale ironia che spesso l'accompagna. Ben venga quindi anche un Festival dedicato a chi magari vuole anche solo avvicinarsi a un'idea diversa di alimentazione.

Co Vegan si terrà il 10 e 11 giugno alla Polveriera della Valbasca, un luogo ideale per vivere due giornate con gli espositori durante le quali si terranno laboratori, mostre fotografiche, momenti di gioco e di assaggi.