Festival a due voci: Il corpo della musica

Difficile nominare ciò che si nasconde pur apparendo evidente. È ciò che accade nella circolarità che si innesca quando corpo e musica si attraversano e si fondono rendendosi indecifrabili. Il processo conoscitivo a quel punto si arresta, potendosi affidare esclusivamente alla rievocazione di un’esperienza vitale che si manifesta in una dimensione extrarappresentativa destinata a restare nascosta, una dimensione in cui soggetto e oggetto si scambiano, restano indistinti.

Così, il gesto di dare voce al corpo si confonde con la necessità opposta di dare corpo alla voce. Se si cerca di considerare la musica si finisce presto per scoprire in essa il corpo, se ci si rivolge al corpo si ritorna inesorabilmente ad interrogarsi sulla musica.



Su questa inestricabile aporia abbiamo invitato alcuni amici a condividere con noi dei momenti di riflessione, di confronto, di dialogo, di musica. Momenti che animeranno le giornate del Festival A due voci, quest’anno interamente online. Vi aspettiamo!

PROGRAMMA

Appuntamenti di riflessione, musica, confronto sul tema “Il corpo della musica”.

Un secondo intenso weekend dal 27 al 29 novembre, che potrete seguire Live sul Facebook e sul canale Youtube.



Venerdì 27 novembre

ore 18.30

Carlo Serra, filosofo

Tra materia e scrittura: Mahler e il ramificarsi della melodia

Ore 21.00

Alberto Cano, studioso di cinema

Voci fuori campo: i corpi sonori del cinema

Le voci pensiero

Ore 22.30

Federico Orsini, filosofo

5 Studi: Pàthel Màthos

Sabato 28 novembre

ore 11.30

Andrea Dani, enologo

Le parole e il corpo: vino, musica, filosofia

ore 15.00

Letizia Colombo, insegnante di musica

Dare voce al corpo, dare corpo al suono

ore 18.30

Cristiana Natali, antropologa

La danza un’arte in movimento

ore 21.00

Michel Onfray, filosofo

L’acustica: scienza delle viscere

ore 22.30

Federico Orsini, filosofo

5 Studi: Fucina

Domenica 29 novembre

ore 11.30

Selena Pastorino, filosofa

Corpo che danza, corpo che pensa

ore 15.00

Ornella Ricchiuto, sociologa e ricercatrice in antropologia

Cenni antropologici sul tarantismo: dalla terapia coreutico-musicale alla guarigione

ore 16.30

Guido Giannuzzi, musicista e saggista

Ce sourd entendait l’infini

ore 18.30

Tartini Glitch, musicisti

Tartini e la corporeità ambigua e ambivalente del Suono

Ore 21.00

Alberto Cano, studioso di cinema

Voci fuori campo: i corpi sonori del cinema

Le voci ubique

ore 22.30

Federico Orsini, filosofo

5 Studi: In amore