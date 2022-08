Ferragosto in Tremezzina, tutto il programma: musica, cibo e fuochi d'artificio

Indirizzo non disponibile

E’ partito il conto alla rovescia per uno dei momenti più attesi dell’estate, il Ferragosto. Già da giovedì 11 agosto dalle ore 21:00 la piazza di Lenno si animerà di Mangiafuoco, Giocolieri, Trampolieri e Maghi con il Buskers Fest.

Il sabato 13 agosto dalle 21:00 al Parco Olivelli a Tremezzo invece sarà la grande musica dei Beatles ad essere protagonista assoluta con il concerto di una delle Tribute Band più importanti d’Europa: I Beatbox. Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool.

A seguire sarà di scena un DjSet de “Il Clebbino” realtà culturale molto attiva sul Lago di Como che con la loro musica ci porterà fino alle ore piccole.

L’umorismo esilarante di Ruggero De I Timidi sarà la star della serata di domenica 14 agosto in piazza Lenno a partire dalle 21:00. Un vero e proprio musical balneare per far scoprire al pubblico le nuove canzoni e intonare tutti assieme le celebri hit che hanno reso famoso il cantante più timido d’Italia. Uno show divertente, colorato, a tratti irriverente.

Ancora una volta la piazza di Lenno sarà protagonista lunedì 15 agosto a partire dalle 18:30 con la serata gastronomica promossa dall’ Asd LENNO e alle 22:30 con lo spettacolo pirotecnico che illuminerà lo spettacolare Golfo di Venere.

Tutti gli eventi sono rigorosamente gratuiti.