Fai, Villa del Balbianello: la magia delle sere d'estate sulle sponde del Lago di Como

Su una penisola da cui si godono scorci incantati del Lario, questa elegante e romantica dimora del XVIII secolo e il suo stupefacente giardino hanno ospitato letterati e viaggiatori fino al suo ultimo proprietario, Guido Monzino. Un’ apertura serale per poter godere del tramonto nella splendida cornice di Villa del Balbianello accompagnati da un aperitivo in loggia Segrè e da musica di sottofondo.

Quando

Luglio: domenica 18 e 25

Agosto: domenica 22

Settembre: domenica 5, 19, 26

Ore: 18.30 - 21

Biglietti

Intero 45€

Iscritti FAI 35€

Comprende: trasporto a/r in barca dal Lido di Lenno, cocktail di benvenuto, ingresso al giardino storico della villa e visita libera della loggia Durini, del Museo delle spedizioni e della collezione di statuine antiche, aperitivo con 1 drink a persona e piccole sfiziosità servite al tavolo con posto assegnato (possibilità di acquisto ulteriori consumazioni in loco).

Evento con prenotazione obbligatoria. Per info: m.sormani@fondoambiente.it

A piedi

È possibile raggiungere la Villa a piedi da Lenno. Si tratta di 1 km di distanza con un tratto in salita, percorribile in 25 minuti circa.

Da lago

È possibile raggiungere la Villa via lago usufruendo dei servizi taxiboat a pagamento dal Lido di Lenno.

In autobus

Da Como a Lenno, autobus di linea SPT C10. Fermata Lenno, poi proseguire a piedi o in taxiboat.

Seguire le indicazioni dalla piazza della Chiesa e dal Lido di Lenno

In auto

Raggiungere il Parcheggio Mercato di Lenno, in via degli Artigiani, quindi proseguire a piedi o in taxiboat.

In treno

Con i treni Trenord, ramo Milano: scendere alla stazione di Como Lago. Per gli orari dei treni consultare il sito Internet Trenord.