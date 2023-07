Ecco gli eventi estivi del Comune: da Laura Morante a Beppe Servillo

In continuità con il fitto programma di eventi primaverili e estivi organizzati e co-organizzati dal Comune di Como, come aveva anticipato il sindaco Alessandro Rapinese in questa intervista, si annuncia che nel cortile antico di Palazzo Cernezzi, dove si è già svolto il Jazz Festival. a partire dal 22 luglio e fino al 6 agosto, durante i weekend sono previsti sei appuntamenti di musica e teatro. Gli eventi saranno gratuiti, ma sarà obbligatoria la prenotazione online.

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno a Villa Olmo e saranno in quel caso riservati ai primi 100 iscritti di ogni evento.

Programma

Sabato 22 luglio ore 21.30 - Laura Morante in Medea

Laura Morante, voce recitante

Davide Alogna, violino

Giuseppe Gullotta, pianoforte

Regia a cura di Daniele Costantini

AidaStudio Produzioni.

Ideazione e coordinamento artistico Elena Marazzita.

Domenica 23 luglio ore 21.30 - Davide Alogna, violino solista e concertatore insieme a Como Chamber Orchestra in "Le hit della musica classica - Dalle Stagioni di Vivaldi al Tango di Piazzolla e le grandi colonne sonore del cinema".

Sabato 29 luglio ore 21.30 - Alessio Boni e Marcello Prayer in "Canto degli Esclusi"

Concertato a due per Alda Merini

Alessio Boni e Marcello Prayer, voci recitanti

AidaStudio Produzioni.

Ideazione e coordinamento artistico Elena Marazzita.

Domenica 30 luglio ore 21.30 – Hyperion Ensemble in "Livin' Tango"

Victor Villena, bandoneon

Roberto Piga, violino

Bruno Fiorentini, flauto

Guido Bottaro, pianoforte

Danilo Grandi, contrabbasso

Davide D’Ambrosio, chitarra

Special guest: Giulio Plotino, violino.

Sabato 5 agosto ore 21.30 - Recital lirico

Dominika Zamara, soprano

M° Andrea Bacchetti, pianoforte

Domenica 6 agosto ore 21.30 - Peppe Servillo legge Marcovaldo

Italo Calvino 1923-2023: omaggio per i 100 anni dalla nascita

Peppe Servillo, voce recitante

Cristiano Califano, chitarra

AidaStudio Produzioni.

Coordinamento artistico Elena Marazzita.

