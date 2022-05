Europa in versi, i poeti fanno sentire la loro voce a Villa Gallia

Europa in versi, Festival Internazionale di Poesia organizzato dalla Casa della Poesia di Como, torna per festeggiare in presenza la sua dodicesima edizione insieme alla città di Como e con la partecipazione di poeti di rilevanza nazionale e internazionale.

Località e globalizzazione è il tema portante: la “località” è definita dalle interazioni quotidiane, ma le dimensioni globali divengono sempre più importanti e il senso di ciò che accade localmente, tutto ciò che caratterizza lo spazio dell’esperienza quotidiana, trova origine anche nella connessione che si stabilisce a livello globale. Nel contesto che stiamo vivendo - anche e soprattutto in questo periodo - il concetto di “identità culturale” costituisce l’insieme dei riferimenti per il quale una persona o un gruppo si definisce e desidera di essere riconosciuto: implica le libertà inerenti alla dignità della persona e integra - in un processo permanente - la diversità culturale, il particolare e l’universale, la memoria e il progetto.

Il Festival prende avvio venerdì 27 maggio con incontri mattutini tra i poeti ospiti e gli studenti del Liceo A. Volta e del Liceo Orsoline San Carlo. Nel pomeriggio (ore 17.00) presso Famiglia Comasca, letture dei poeti partecipanti alla manifestazione.

Il Festival entra nel vivo sabato 28 maggio: dopo l’incontro con gli studenti dell’Università dell’Insubria, nell’affascinante scenario di Villa Gallia, affacciata sul primo bacino del lago di Como, inizia l’incontro con undici poeti internazionali e italiani, con l’introduzione a cura di Roberto Galaverni (Corriere della Sera).

Gli ospiti provengono dall’Italia e da diversi Paesi: oltre all’attesa presenza di Dmytro Chystiak - narratore, critico letterario, traduttore e giornalista -, dalla Svizzera arrivano le poetesse Leta Semadeni, che scrive in romancio e in tedesco, ed è vincitrice di numerosi premi letterari, e Laura Accerboni, artista della fotografia. Sue poesie sono state pubblicate su riviste italiane e internazionali tra cui Poesia, Italian Poetry Rewiew, Gradiva e sono state tradotte in oltre dieci lingue.

Dalla Spagna giunge Rafael Soler, poeta e narratore di fama internazionale, è invitato a festival di poesia in Europa, America Latina, dove ha pubblicato vari libri, e in Asia. I suoi libri sono tradotti in dieci lingue ed è Vicepresidente dell'Associazione degli Scrittori Spagnoli.

Dalla Romania torna a visitare il festival Ion Deaconescu, anche scrittore e critico letterario, Presidente dell’Accademia Mondiale di Letteratura Miahi Eminescu (ente preposto a inviare candidature al Nobel per la letteratura). Infine, dalla Corea del Sud giungono Kooseul Kim, Professoressa Emerita di Letteratura inglese all'Università di Hyupsung, che ha ricevuto menzione dall'Associazione degli Scrittori del Vietnam ed è Presidente del Premio letterario internazionale Changwon KC e del Comitato organizzatore del KS World Poetry Festival; Dongho Choi, anche critico letterario, membro della National Academy of Arts e Professore Emerito alla Korea University di Seoul. È studioso di letterature orientale e occidentale ed ha ricevuto riconoscimenti importanti; è anche Presidente della Society of Korean Poets.

Dall’Italia partecipano Franca Grisoni, poetessa che scrive liriche d’amore in dialetto bresciano, vincitrice di premi letterari tra cui il Bagutta e il Viareggio; Basilio Luoni, esperto di poesia dialettale, scrittore e critico letterario, Edoardo Callegari e Sabrina De Canio, rispettivamente direttore per le Relazioni Esterne presso il Piccolo Museo della Poesia di Piacenza e condirettrice dello stesso Museo.

Nel corso della giornata di sabato sono in palinsesto vari appuntamenti: a Villa Gallia viene presentata la mostra degli studenti del liceo artistico dell’Isis Carcano (all’interno e in giardino) e l’incontro (ore 15.00) “P.P.P. Poesie Per Pasolini: tra località e globalizzazione a cent’anni dalla nascita un omaggio poetico da parte di grandi autori” a cura di Roberto Galaverni. Da qui, al via il reading dei poeti ospiti, fino alla premiazione dei vincitori e dei finalisti del Premio Internazionale Europa in versi e in prosa, a conclusione della giornata.

Sarà a disposizione del pubblico il bookshop con i libri dei poeti e personaggi culturali presenti al Festival, tra cui i volumi di poesie dei poeti stranieri presenti tradotte a cura de La Casa della Poesia di Como ODV e pubblicate da I Quaderni del Bardo Edizioni. Gli studenti di Enaip Como accoglieranno i poeti e il pubblico durante l’evento.

Domenica 29 maggio (ore 10.30) nel Parco di Villa Sucota (sede della Fondazione Antonio Ratti e del Museo Studio del Tessuto) si terrà “La mia lingua è un filo di seta”, passeggiata con reading con i poeti ospiti del festival “Europa in versi” e con la partecipazione del pubblico, invitato a condividere testi ispirate al tema tessile o a quello floreale. Un modo per legare le fioriture primaverili ai motivi di tanti tessuti stampati presenti nel Museo (in collaborazione con “Sentiero dei Sogni” e la guida di Pietro Berra). Nel pomeriggio (dalle 17.00 alle 18.00) al Museo Della Seta si terrà un omaggio a Como - Città Creativa Unesco 2022 per l’attività serica: i partecipanti al reading intitolato “Tessere versi – L’ordito e la trama delle parole e dei tessuti” visitano il Museo e leggono le loro poesie, introdotti da Roberto Galaverni e Andrea Tavernati.

VENERDÌ 27 MAGGIO 2022

Ore 10.00 Liceo Classico e Scientifico A. Volta

Ore 14.30 Istituto Orsoline San Carlo

Incontro e dialogo con i poeti (riservato agli studenti)

Ore 17.00 Famiglia Comasca

Incontro con i poeti aperto al pubblico

SABATO 28 MAGGIO 2022

Ore 10.30 Università degli Studi dell’Insubria

Dialogo interculturale tra poeti e studenti, letture in lingua e in italiano

Ore 15 Villa Gallia

“P.P.P. Poesie Per Pasolini: tra località e globalizzazione a cent’anni dalla nascita un omaggio poetico da parte di grandi autori”.

a cura di Roberto Galaverni, giornalista culturale del Corriere della Sera che introdurrà il Festival insieme a Laura Garavaglia direttore artistico

Reading di Poesia Internazionale

al pianoforte il M° Tonino Scala

Premiazione dei vincitori e dei finalisti

del Premio Internazionale Europa in versi e in prosa

Mostra a cura degli studenti del Liceo Artistico dell’ISIS Carcano

DOMENICA 29 MAGGIO 2022

Ore 10.30 Parco di Villa Sucota

“La mia lingua è un filo di seta…”

Visita, passeggiata e reading a cura di Pietro Berra, Sentiero dei Sogni

Ore 17.00 Museo della Seta

“Tessere versi - L’ordito e la trama delle parole e dei tessuti”

Reading dei poeti internazionali e visita al Museo

Intervengono Roberto Galaverni e Andrea Tavernati, vicepresidente de La Casa della Poesia di Como