Alla scoperta dell'eremo di San Donato con il Sentiero dei Sogni

In un luogo magico, l'eremo di San Donato che da ottocento anni domina dall'alto la città di Como e il primo bacino del lago, si propone un incontro con un editore e un "manipolo" di artisti e poeti altrettanto speciali. L'editore, o meglio "in panettiere degli editori, l'unico che stampa in giornata" come è stato definito, è Alberto Casiraghi, il creatore delle edizioni Pulcinoelefante, che per l'occasione ha "sfornato" tre nuove plaquette dei poeti che lo accompagneranno - Roberto Deangelis, Aimara Garlaschelli e Mirna Ortiz - impreziosite rispettivamente da disegni degli artisti Ilaria Del Monte, Silvia Codignola e Gaetano Orazio. Letture, aneddoti e testimonianze della quarantennale attività di Casiraghi si intrecceranno a poetiche suggestioni legate all'ex convento francescano e ai boschi in cui è immerso. Il personaggio che più di tutti lega il Pulcinoelefante all'eremo di San Donato è Alda Merini: Casiraghi ha stampato ben 1189 librini della poetessa, ha illustrato alcuni suoi libri di aforismi e recentemente ha curato per Manni la raccolta di inediti "Ogni volta che ti vedo fiorire"; l'eremo di San Donato si trova sul sentiero dedicato alla poesia di Alda Merini e per metà formalmente intitolato a lei. Lungo la mulattiera su cui sorge si conobbero i suoi nonni, Giovanni Merini, conte di Como, e Maddalena Baserga, contadina del soprastante monte di Brunate.

P?resenta Pietro Berra, giornalista, poeta e presidente dell'associazione Sentiero dei Sogni.

L'eremo di San Donato sarà eccezionalmente aperto al pubblico per l'occasione e alla fine dell'incontro si potrà visitare anche la grotta in cui si ritirò, attorno al 1460, il beato Geremia Lambertenghi.

I?ngresso gratuito con prenotazione a questo link.