Erba d'annata, il nuovo romanzo noir di Aldo Pagano

La seconda cosa che Emma nota è la voce spavalda di Billy Idol, sparata a palla dallo stereo di una macchina posteggiata lì vicino, che canta Jingle Bell Rock sulle scale veloci costruite dalla chitarra di Brian Tichy. Perché è così che funziona, quando cominci a guardare i contorni delle cose. Un ragazzo che voleva divertirsi è volato giù ma fra un paio di settimane sarà di nuovo Natale. Come sempre. Nuova indagine per la sostituta procuratrice Emma Bonsanti, indimenticabile figura femminile dall’infallibile intuito che anima i noir di Aldo Pagano, che questa volta insieme alla ricerca della verità si troverà a dover combattere un insidioso nemico interno: la sua depressione.

Erba d'annata

È un lunedì mattina di metà dicembre con un freddo cane e una gran tramontana quando il sostituto procuratore Emma Bonsanti arriva nella periferia di Bari, fuori da un capannone dove è stato segnalato il cadavere di un ragazzo della Bari bene. Il sovrintendente capo della polizia Michele Lorusso la informa che la vittima è Giorgio De Santis, ventitreenne, studente in legge, praticante notaio e figlio di noti ristoratori locali. La vittima è stesa a terra, fuori dal capannone, il corpo segnato da fratture multiple provocate dall’impatto al suolo dopo un volo di una decina di metri dal colmo del tetto. Disgrazia, suicidio, omicidio: il medico legale non esclude nessuna ipotesi. Spetta a Emma accertare la verità. Il fatto è che Emma non ha nessuna voglia di indagare su quell’ennesima morte in cui è incappata; è in un momento di fragilità, si sente sola, vuota, inutile e non ha energie da spendere per quello che pensa essere il gesto volontario di un ragazzo problematico. Quando, però, Lorusso scopre che ci sono molte cose che non tornano nella vita e nella morte di De Santis – un rave party svoltosi proprio nel capannone, una lite furiosa a pochi minuti dalla scomparsa, il progetto di un matrimonio da cui forse voleva tirarsi indietro e la coltivazione, non proprio legale, di marijuana – Emma capisce che è necessario svegliarsi dal torpore e mettere, di nuovo, tutta se stessa in un caso che di suicidio non sembra avere più neanche l’ombra.

Aldo Pagano è un vero maestro del giallo e riesce a coniugare la passione per il genere e per le indagini con una magistrale interpretazione degli stati d’animo umani. Nato a Palermo nel 1966, ha vissuto a lungo a Roma, Bari, Milano, Como. Ex giornalista ed ex sommelier, fra le tante altre cose che ha fatto gli piace ricordare gli anni nelle pubbliche relazioni e il lancio di un fichissimo chiosco da spiaggia. Per Piemme ha pubblicato La trappola dei ricordi (inizialmente uscito per Todaro), Motivi di famiglia (finalista al premio NebbiaGialla) e Caramelle dai conosciuti, tutti con protagonista l’indimenticabile Emma Bonsanti. Con due dei suoi romanzi è stato semifinalista al premio Scerbanenco.

Giovedì 28 settembre, ore 18

Como | Libreria Feltrinelli

Via Cesare Cantù, 17

presentazione del libro

ERBA D’ANNATA

di Aldo Pagano

l'autore dialoga con

Silvia Introzzi