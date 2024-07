Un mese scintillante all'Enoteca Popolare di Cantù: tutti gli appuntamenti di luglio

Una mese di luglio con ancora tanti appuntamenti culturali all'Enoteca Popolare di Cantù, Circolo Arci Terra e Libertà. Eccoli di seguito.

LIBRI - Domenica 7

ORE 20.30 - Presentazione del libro "Fortunatamente nera" con l'autrice Nogaye Ndiaye

Fin da piccola, Nogaye si è chiesta quale fosse il suo posto. Nata in Italia da genitori di origine senegalese, cresciuta in un paesino di provincia, ha assorbito tutto il pregiudizio e il rifiuto che la nostra società riserva a chi è “straniero”. In questo libro che fonde memoir e divulgazione, Nogaye ci propone lo stesso percorso di decostruzione che lei per prima ha fatto per smantellare il razzismo interiorizzato nel tempo, fondamentale per illuminare quelle zone d'ombra che spesso fingiamo di non vedere.

SERATA PER LA PALESTINA - Lunedì 8

AL PARCO DEL BERSAGLIERE

DALLE ORE 19.00 - Cena

ORE 21.00 - Proiezione del documentario "Naila and the Upraising"

SERATA PER LA PALESTINA

Presso la Festa dell’unità al Parco del Bersagliere, a Cantù in via Como.

Cena con noi! Scegliendo il piatto palestinese puoi contribuire alla raccolta fondi.

Alle 21.00 testimonianza e proiezione documentario “Naila and the upraising”.

Ospiti Naila Ayesh, attivista e protagonista del documentario; Jamal Zakout, coordinatore centro studi e ricerche politologiche AI ARD (la terra) di Ramallah; Luisa Morgantini, Assopace Palestina; video saluto da Ramallah; Celeste Grossi, ARCI Politiche di genere.

Modera Alessandro Ronchi, giornalista culturale.

MUSICA E DEGUSTAZIONE - Venerdì 12

ORE 21.00 - Musica delle Sorelle Manetta e assaggi dell'Opificio Cattaneo

Sorelle Manetta: un dj-set di qualità incorruttibile, dagli anni '50 al 2021.

Opificio Cattaneo: "Opificio Cattaneo è la realizzazione di un sogno. Una passione diventata un progetto. La mia visione è quella di unire Tradizione e Modernità. Un packaging divertente, colorato, pop, affiancato a un prodotto di alta qualità e 100% naturale. Ricette nuove e innovative,

mai banali utilizzando però un metodo produttivo totalmente artigianale. Le mie bottiglie sono fatte a mano, dalla a alla z, “come si facevano una volta”

utilizzando solo erbe, spezie, fiori, frutta e materie prime di pregio, senza aromi e altri additivi”

MUSICA - Domenica 14

ORE 18.00 - The Wavers + Dj-set Grease Mokey

Domenica 14 luglio torneranno a portare un po' d'estate all'Enoteca Popolare i The Wavers con le loro sonorità surf. Insieme a loro ad aprire e chiudere il concerto il dj set di Grease Monkey tra rock and roll, twist e molto altro!

Dalle 18 tra onde musicali e ottime selezioni di vini naturali

DEGUSTAZIONE - Giovedì 18

ORE 19.00 - Degustazione con NEBRAIE

Una degustazione tutta dedicata a un vitigno interessantissimo vinificato in tre modi differenti, il Timorasso!

A farci compagnia NEBRAIE da Rocchetta Ligure, azienda agricola di tipo familiare che nasce nel 2014 con l’idea di far rinascere un territorio montano.

La realizzazione del progetto è stata possibile attraverso un attento recupero dei terreni di famiglia, nel rispetto della biodiversità e dei principi dell’agricoltura biologica (azienda certificata dal 2019 e autocertificata dalla nascita).

L’azienda è sita in Val Borbera nel cuore dell’Appennino Ligure ma ancora in provincia di Alessandria ad un’altitudine compresa tra i 450 e 600 metri s.l.m.

Ingresso riservato ai soci con sottoscrizione 10€ per la degustazione.

Consigliata la prenotazione a enoteca.popolare@gmail.com

MUSICA - Sabato 20

ORE 21.00 - Gunjahbar

Dj-set Dub e Drum 'n' bass

MUSICA - Domenica 21

ORE 18.00 - Punk Rock Sunday

Domenica Punk rock con Asile (Belgio) e La Tigre.

Asile: Pop Punk Rock Post Apocalittico d'Appartamento

Un Skate/Punk/Rock umoristico!

La Tigre: Punk Rock Band Italiana