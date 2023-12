Dylan a ruota libera: le prime canzoni di un premio Nobel

Prima di meritare un Premio Nobel, prima di "contenere moltitudini", Bob Dylan era un imberbe scappato di casa, letteralmente, arrivato a New York per cercare di fare ascoltare le sue canzoni, forte di una voce nasale e sgradevole che, però, lo rendeva unico, così come i testi dei suoi primi brani.

60 anni fa scrisse Blowin' in the wind, pubblicò The freewheelin' Bob Dylan e la sua (e la nostra) vita cambiò per sempre. Alessio Brunialti, giovedì 7 dicembre all'Officina della Musica di Como, ripercorre quegli esordi con parole e musiche dai vecchi caffè del Greenwich Village dove si esibiva al fianco di Tom Paxton, Eric Andersen, Dick Fariña, Fred Neil, Phil Ochs e tanti altri oggi meno ricordati.

In un vecchio libro di Paolo Vites, Un sentiero verso le stelle. Sulla Strada con Bob Dylan, è riportata una frase di Christopher Ricks, autorevole critico letterario inglese, che più o meno dice così: “Non siamo noi a dover giustificare perché siamo ossessionati da Dylan. Sono gli altri che dovrebbero spiegare come mai non lo sono”.

E’ talmente ampia l’opera di Dylan che non esserne mai stati sfiorati nel corso della vita risulta praticamente impossibile, a meno che non via sia stata una chirurgica intenzione di evitare le sue strade. Chiunque abbia iniziato a percorrerle, ha invece concesso a Dylan una sua personalissima porta di ingresso. Di certo, una volta che le sue "slinding doors” ti rapiscono, non ne esci più. O, appunto, la sua musica entra ed esce dalle nostre case per tutta una vita.

In Chronicles Dylan afferma che “la musica folk, più di qualunque altra cosa, ti rende uno che crede”. Lo stesso principio lo si può sostenere per Bob: la sua musica, più di qualsiasi altra musica, ti rende uno che crede. E la fede, si sa, non ammette incertezze, nemmeno quando la messa di Dylan diventa la solita messa. Perché tanto a casa c’è sempre una Girl From the North Country che ti aspetta. Together through life, come sentenzia un suo disco più recente.