Una domenica di festa a Villa del Grumello, tutto il programma

Luogo di trasformazione e di intrecci creativi, la Villa del Grumello con il suo Parco storico naturalistico è luogo accogliente e delicato di intrecci generativi: ricompone otium e pratiche, eccellenza e fragilità, progetto e sperimentazione; è sintesi tra sguardo locale e apertura al mondo. E’ luogo di trasformazione. Attraversa il tempo, gli stili, i personaggi, la conoscenza, gli usi, le pratiche, il paesaggio, l’anima ed è luogo da attraversare, con lentezza, dove coltivare la bellezza e lo stupore, praticare la cura ed assecondare la spontaneità. Grumello in Festa.

Domenica 29 maggio 2022 dalle ore 9 Una giornata di festa, nella quale “assaggiare” le tante iniziative che lungo la stagione arricchiscono il palinsesto del Parco del Grumello: musica, danza, teatro, cinema, laboratori di arte partecipata, botanica, orticoltura, discipline energetiche olistiche, sport, cibo biologico e di filiera corta. Attività che si intrecciano tra loro e con l’essenza del luogo, con la sua stimolante complessità e gli sguardi unici sulla città e sul lago. Dal mattino sino all’imbrunire, edifici storici e Parco del Grumello e alcuni tratti lungo i sentieri del Chilometro della Conoscenza accoglieranno iniziative per grandi e bambini proposte sia da professionisti sia da giovanissimi artisti ed atleti: un’occasione di sperimentazione creativa e di partecipazione, assecondando il fil rouge della trasformazione.

ATTIVITÀ / EVENTI

ore 9 - 10.15 Chilometro della Conoscenza

Il Chilometro zen. Yoga e meditazione botanica

Passeggiata lenta tra botanica e discipline olistiche, aperta a tutti

Con l’insegnante yoga Giorgia Grisoni

e la botanica naturalista Anna Bocchietti

ore 10 Chilometro della Conoscenza partenze da Villa Olmo

Un chilometro di Corsa (numero zero)

Corsa lenta lungo il parco urbano del KMC

(riservata a società sportive)

ore 10 Cedro del Grumello

ore 11 Serra del Grumello

ore 12 Chilometro della Conoscenza

Note itineranti

Il jazz è invenzione, comunicazione, partecipazione.

Tutto è nato camminando…

Marchin’ Band.

ore 10,15 - 11,45 Hortus Plinii

Ortolando. Coltiviamo l’orto

Buone pratiche e laboratorio di semina e piantumazione

A cura della naturalista e botanica Anna Bocchietti

ore 10,30 Cedro del Grumello

ore 10,30 - 16,30 Serra del Grumello

KEPOS 2022. Semi e semiotica.

Mini Laboratori di arte partecipata aperto a tutti

Con gli studenti laureandi al Biennio in Terapeutica artistica,

Accademia di Belle Arti di Brera

ore 11,15 Cedro del Grumello

Il Parco e l’armonia

Drammatizzazione storica

Di e con l’attrice Giuliana Roda, accompagnata

al sitar da Flavio Minardo

ore 10,45 Cedro del Grumello

Attraversarsi

Performance di danza contemporanea e violoncello

Di e con la danzatrice Roberta Goeta e la musicista Irina Solinas

ore 11,30 Serra del Grumello

Le Malerbe: storie di piccole e verdi meraviglie...

pioniere, vagabonde e libere

Narrazione teatrale per tutti, dai 5 anni

Con Marta Stoppa (Marta dei Pupazzi),

accompagnata dal vivo all’arpa da Daniela Morittu

ore 12 Cedro del Grumello

Suggestioni

Concerto dell’Ensemble di sax del Liceo musicale

T. Ciceri Como e le SMIM della provincia di Como

ore 14,30 - 18 Serra del Grumello

Inventa un fiore per il Grumello

Mini laboratori per creare fiori di origami

Con Marinella Della Toffola, Marigami

ore 15 Cedro del Grumello

ore 16 Ponte del Chilometro della Conoscenza

Sintonie

Concerto dell’Ensemble degli studenti

della Scuola Ugo Foscolo, Como

ore 15,30 Dal grande cedro, al bosco,

al giardino degli ulivi del Grumello

Parole d’alberi

Letture itineranti ai piedi dei grandi alberi, per grandi e bambini

Con Cristina Quadrio, Gruppo Fata Morgana

ore 16 - 18 Villa del Grumello

Jam session insieme con Paolo Tomelleri e amici

aperta ai musicisti che vorranno partecipare

ore 17,30 - 18,30 Serretta del Grumello

Coltiviamo l’energia. La fioritura nelle arti d’Oriente

Incontro di qi gong e taiji quan aperto a tutti

Con il Maestro Roberto D’Agostino

ore 18 Villa del Grumello

Note di cedro

Un cocktail di note, colori e profumi, con Gigi Cifarelli Trio

Villa del Grumello, Chilometro della Conoscenza, lungolago di Como

La riqualificazione del Grumello è un percorso avviato nel 2005, dopo anni di abbandono, grazie a un’intuizione e all’entusiasmo del dottor Paolo De Santis - allora Presidente della Camera di Commercio di Como e attuale Presidente dell’Associazione Villa del Grumello - condivisi con la proprietà (oggi ASST Lariana) e con gli Enti di riferimento. Un percorso di recupero, valorizzazione e arricchimento dei contenuti di un luogo di grande pregio storico architettonico e naturalistico paesaggistico, collocato nel primo bacino del lago, restituito così alla città di Como. Il compendio della VdG si colloca come cuore del progetto di rigenerazione urbana e culturale conosciuto come Chilometro della Conoscenza, che coinvolge in continuità tre Ville storiche coi rispettivi parchi botanici e le connesse attività: Villa Olmo, Villa del Grumello e Villa Sucota, gestite rispettivamente da un Ente pubblico - il Comune di Como - e da due realtà private dalla vocazione pubblica, Associazione Villa del Grumello e Fondazione Antonio Ratti (FAR). Dal 2006 Associazione Villa del Grumello si prende cura del luogo seguendone i progetti, i lavori di restauro e di recupero con riuso funzionale degli edifici storici - Villa, ex Scuderie, Serre, Cappella Celesia, Darsena e Portineria - oltre che di sistemazione e progressivo arricchimento botanico del Parco. Nel contempo avvia la gestione generale occupandosi delle attività e arricchendo di anno in anno le proposte culturali, ricreative e formative.

Hub del Grumello Ex Portineria

Ultimo edificio ad essere restaurato e rifunzionalizzato (nel 2021) è la Portineria, posta all’ingresso principale della tenuta in fregio alla via per Cernobbio. Spazio marginale ora nuova centralità come Hub, cerniera tra il Grumello/KMC e la dorsale del lungolago dal centro di Como sino a Cernobbio, lo spazio diviene crocevia di soggetti, idee e progetti e stimola connessioni e prossimità strategiche per lo sviluppo di iniziative condivise a favore del territorio. L’Hub nasce per l’Associazione come luogo di scambi immateriali e di pratiche transdisciplinari in particolare sui temi del paesaggio, della botanica, della sostenibilità ambientale, della mobilità dolce, della qualità della vita. Vuole essere luogo inclusivo e accogliente, di informazione, approfondimento, creatività, partecipazione, che si apre alla città e ai turisti con iniziative culturali e formative. Il recupero con riuso funzionale della Portineria del Grumello come HUB – ultimo intervento di riqualificazione tra gli edifici storici del Grumello, nel 2021 – è stato possibile grazie al co-finanziamento di Fondazione Cariplo, con la partecipazione al bando BENI APERTI