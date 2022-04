Docufilm "Futura" e dibattito al Teatro Nuovo di Rebbio: 3 registi raccontano i giovani

Orario non disponibile

Giovedì 21 aprile al Teatro Nuovo di Rebbio, per riflettere insieme sulle politiche giovanili a Como, si organizza la proiezione del documentario “Futura” di Francesco Munzi, Alice Rohrwacher e Pietro Marcello. Promuovono la serata:La serata è promossa da Sinergie e CSV Insubria.

Il docufilm è un'opera collettiva realizzata dai tre registi che, attraverso un viaggio in giro per l'Italia, hanno raccolto le testimonianze di giovani adolescenti tra i 15 e i 20 anni con l'intento di raccontare le loro aspettative, i loro sogni, le loro difficoltà e le loro prospettive per il futuro. Il film attraverso gli occhi dei ragazzi ascoltati rappresenta una riflessione sul nostro Paese e sul tempo che stiamo vivendo.

La proiezione del documentario è inserita dentro un evento più ampio che inizierà alle 20.00, sempre presso il Teatro Nuovo di Rebbio, che comprende la visita alla mostra di FuoriFuoco sul rapporto tra “Giovani e spazi nella città di Como”.

Alle 20.30 è prevista un’introduzione da parte dei promotori della serata, il gruppo di Sinergie e CSV Insubria che chiariranno lo scopo dell’evento: stimolare una riflessione collettiva sull’importanza di conoscere i sogni e i bisogni dei giovani del territorio per favorirne il coinvolgimento nella vita pubblica cittadina.

Alle 21 inizierà la proiezione del film “Futura” e, subito dopo, dalle 22.45 alle 23.30, i moderatori Giulia Tringali e Daniele Molteni, rappresentanti di Sinergie, daranno voce al pubblico, in modo da aprire un dialogo tra i presenti.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza: si invita e essere partecipanti attivi. Si verrà, infatti, coinvolti nel dibattito finale anche attraverso l’utilizzo di una piattaforma specifica con la quale ognuno potrà condividere il proprio pensiero. Ciò che emergerà di costruttivo durante la serata sarà poi la base per affrontare le riflessioni sulle politiche giovanili della città di Como.