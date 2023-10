Degustazioni: all'Enoteca Popolare di Cantù arrivano i vignaioli naturali di Filarole

Nuova degustazione all'Enoteca Popolare di Cantù. Dopo le serate precedenti, ora tocca all'azienda agricola Filarole, venerdì 6 ottobre dalle 19 alle 21 Degustazione di 6 vini naturali. Si avrà la possibilità di assaggiare 2 vini bianchi macerati, tre rossi, di cui una riserva e un rosato, il tutto accompagnato da stuzzicherie. Gradita la prenotazione entro giovedì 5 via mail a enoteca.popolare@gmail.com Ingresso riservato ai soci con sottoscrizione 15€ per l' iniziativa.

Filarole

Qui sulle colline piacentine parlando con le persone anziane si sentono a volte delle parole italianizzate dal dialetto, filarole è una di queste. In dialetto piacentino i filari di una vigna sono i filaröl e quando le vigne sono piccole e composte da pochi filari anche la vigna viene indicata con questa parola. E hanno iniziato a chiamare così anche le loro piccole vecchie vigne, le loro filarole.

Questa avventura è cominciata ufficialmente nel gennaio 2017, ma germinava da lungo tempo, da quando nel 2009 hanno fatto il loro primo vino casalingo, il bianco macerato con le uve bianche autoctone che è poi diventato il Fatto coi Piedi. Oggi lavoranosette ettari di vigne in diversi punti della Val Tidone, piante che hanno tra i 30 e i 100 anni.

Il vino si fa in vigna e davvero debbono molto a queste piante che gli regalano uve straordinarie. Le uve sono principalmente quelle tradizionali piacentine: Barbera e Croatina a bacca rossa, Ortrugo e Malvasia Aromatica di Candia a bacca bianca. Filarole è un’avventura di famiglia: Barbara, Paolo, Nicola e Maddalena. Ognuno di loro dà il suo piccolo o grande contributo, chi in modo pratico, chi sostendo gli altri nei momenti più impegnativi o portando una ventata di musica e di allegria. I ragazzi, guardando con occhi sempre attenti, hanno imparato in questi anni a comprendere la vita della vigna e quello che accade in cantina nella vasca mentre l’uva diventa vino. E una nuova generazione di vignaioli si prepara anno dopo anno.