Co Vegan, tre giorni di rivoluzione alimentare a Villa Imbonati

La cultura vegana sta trovando sempre più spazio anche a Como. Grazie a nuovi ristoranti, come ad esempio Vegami, e grazie a iniziative tese a sviluppare la conoscenza di un'alternativa alimentare spesso piena di pregiudizi. Non si tratta solo di nutrirsi con alimenti sani ma di farlo per contribuire al benessere di tutti evitando, naturalmente, qualsiasi cibo di derivazione animale. Ben sapendo quando gli allevamenti di origine intensiva, come ha ben raccontato il documentario Food for profit, così come le coltivazioni, quindi attenzione alla provenienza di ogni cibo, siano dannosi per l'uomo e l'ambiente. Senza nemmeno aver bisogno di affermare che ci si può nutrire anche evitando di dover uccidere animali e senza che vengano a mancare gli elementi necessari alla nostra nutrizione, l'alimentazione vegana merita quini di essere considerata senza la superficiale ironia che spesso l'accompagna. Ben venga quindi anche un Festival dedicato a chi magari vuole anche solo avvicinarsi a un'idea diversa di alimentazione.

Dunque Co Vegan, che ritorna quest'anno con un'edizione rinnovata e ampliata in una nuova sede, Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia, dal 21 al 23 giugno,racconta tutto questo con una tre giorni di appuntamenti davvero imperdibili.

Programma completo

VENERDÌ 21 GIUGNO

Serata d’inaugurazione in villa.

A partire dalle 19:30:

Buffet Vegan che include:

insalata di pasta fredda

hummus di ceci su crostone di pane

tramezzini

spiedini di verdure di stagione;

farinata di ceci

COSTO DEL BUFFET €15,00, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

Circomotricità con Skatoletta - Coinvolgenti esercitazioni per bambine e bambini, per vivere l'esperienza del circo da protagonista.

Acoustic duo MercyAys - questo fantastico duo ci farà scatenare con un intrattenimento musicale dal Rock alla Pop-Dance.

Di Eusanio/Calabrò - Tutto l' urlo muto del mare - Un'ode dedicata al mare e alle sue creature, tra le più inascoltate del pianeta.

Di Eusanio intervista - Quattro chiacchiere con Elisa Di Eusanio che ci parlerà della sua scelta Vegan, del suo attivismo e della sua carriera di attrice.

Medley Davide Van De Sfroos by Dario Bignami - Rivivremo insieme il percorso artistico di Davide Van De Sfroos in un’imperdibile serata.

La sera d'inaugurazione sarà presentata da Grazia Cominato, caporedattrice di Radio Veg.it



SABATO 22 GIUGNO

10:00 Apertura

11:00 Donatella Zanaboni - Insegnante Yoga -

"A piedi nudi nel parco - Yoga Insieme"

Si consiglia di portare un materassino da palestra e, se freddolosi, una copertina o plaid.

12:30 Max Morengo - Vegan Sommelier e Co-Fondatore di InVinoVegan.com

"Tutto quello che devi sapere sul vino (vegano) e che non ti ha mai raccontato nessuno"

Con degustazione di vini e formaggi vegetali.

A pagamento. Il ricavato sarà devoluto ai rifugi ospiti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

15:00 La meraviglia del piatto veg - showcooking by chef Marta Navarrini, docente di FunnyVeg Academy - Gratuito.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI



16:00 Manuela Regaglia - Scrittrice e volontaria CRAS - Presentazione Collana "I Favolosi" - Alla scoperta di Riccio Ciccio e i suoi amici.

16:00 Laboratorio Oleoliti e Acetoliti a cura di Associazione Be-Colibrì.

17:00 Sara D'Angelo - Attivista per la liberazione animale - "Resistenza e vita nei santuari per animali liberi. Quali prospettive dopo Sairano".

17:00 Laboratorio creativo - Disegniamo, tagliamo, incolliamo con Ciccio Riccio - a cura di Manuela Regaglia - Età 4/6 anni.

18:00 Fabio Marcone - presidente di MADE IN BUNNY

"Il coniglio, nuovo animale da compagnia. Gestione quotidiana e il grande problema dell'abbandono".

18:00 Bagno di Campane Tibetane e Gong - a cura di Associazione Be-Colibrì.

Si consiglia di portare un materassino da palestra, un cuscino e, se freddolosi, una copertina o plaid.

20:30 Club 27 - Spettacolo teatrale di e con Elisa Di Eusanio.

Un inno di liberazione umana e animale in memoria dei miti rock morti a 27 anni.

A PAGAMENTO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

DOMENICA 23 GIUGNO

10:00 Apertura

11:00 Yoga della risata - a cura di Alice, Teacher di Yoga della Risata.

11:00 Laboratorio a cura di I Cesti dell’Orso.

"Intrecciamo un cuore - Laboratorio di intreccio con rami".

A PAGAMENTO. INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO 3383772589 ENTRO IL 16/06

12:30 Max Morengo - Vegan Sommelier e Co-Fondatore di InVinoVegan.com

"Tutto quello che devi sapere sul vino (vegano) e che non ti ha mai raccontato nessuno"

Con degustazione di vini e formaggi vegetali.

A pagamento. Il ricavato sarà devoluto ai rifugi ospiti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI

12:30 Matteo Finizio - Chitarrista professionista

"Fingerpicking Guitar Concert Reloveution Summer tour"

15:00 Dott.ssa Chiara Gotardo - Dietista -

"Ma le proteine dove le prendi...? Sfatiamo insieme le fake sull'alimentazione vegana".

16:00 Alfredo Meschi - Artivista ed autore

"Artivismo e tecniche cre-attive per la vegan revolution".

16:00 Laboratorio musicale per bimbi dai 5 anni in su, basato sul libro "I Lagomorfi" a cura della Casa della Musicoterapia con la collaborazione di Grazia Cominato.

Gradita la presenza dei genitori.

16:00 UkeVeganDuo - Intrattenimento musicale

"Un viaggio Musicale lungo sette secoli"

17:00 Dr.ssa Gloria Bova - Psicologa sociale e psicoterapeuta sistemico-relazionale.

Presentazione del libro: LA BAMBINA NON MANGIA CARNE.

18:00 Concerto SAXMANIA, ensemble di saxofoni del Conservatorio di Como diretti dal maestro Franco Brizzi.

19:30 Concerto Cuori Liberi con Alice Olivari e Valentina Rubini.

Inoltre Al CO Vegan troverete

Stand di prodotti vegan

Associazioni

Rifugi

Workshop

Showcooking

Laboratori

Musica dal vivo

Ampia area ristoro

... e molto altro.