3 appuntamenti da non perdere prima del weekend

Un mese di aprile ancora nel segno del teatro, dell'arte, della musica e del vino. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo quindi tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco dunque le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni di primavera in città e dintorni.

1 . Grease al Sociale

La “greasemania” è sempre più attuale e Grease, un classico con lo stile di oggi che si rinnova di anno in anno e continua a unire le generazioni in una coloratissima festa a teatro, debutto il 10 aprile, sarà ancora in tour con un cast tutto nuovo. Grease è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale, amatissimo anche dalle nuove generazioni. Un nuovo cast di giovani e preparatissimi performer darà vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti della Rydell High School, un particolarissimo “angelo” e ovviamente la sua colonna sonora elettrizzante. Continua

2 . Strade Blu Live

Il settimo e ultimo appuntamento della seconda stagione di Strade Blu Live si congeda con una grande festa, intitolata Closing Time, che porterà sul palco del Nerolidio Music Factory di Como ben tre concerti. Ad aprire la serata, giovedì 11 aprile alle 21, ci saranno Fabrizio Coppola & The Junkyards (Marco Ferrara e Jacopo Pellegrini) con la canzone diventata simbolo della rassegna,Tutto questo blu, tratta da Heartland, il recente album solista di Coppola, e un omaggio a Tom Waits. A seguire, live set con Le Locuste e il loro giovane repertorio pop. In chiusura il concerto dei Tirlindana con un doppio set acustico ed elettrico dedicato in particolare al loro album più recente, Foreste invisibili. Ospite della rassegna anche il vignaiolo emiliano Massimiliano Croci con i suoi vini frizzanti e supernaturali dell'Emilia. Continua

3 . Paesaggi Nordici

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, inaugurazione l'11 aprile alle 19, la mostra , con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell’arte scandinava - c’è l’osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l’identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un’esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale. Continua