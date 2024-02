3 appuntamenti da non perdere a Como prima del weekend

Un mese di febbraio ancora nel segno del del teatro, dell'arte e della letteratura. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo quindi tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'inverno in città e dintorni.

1 . Apocalisse Tascabile

Giovedì 8 febbraio alle ore 20.30, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri portano sul palcoscenico del Teatro Sociale di Como Apocalisse tascabile: una pièce che tratta della fine del mondo vista da svariate prospettive, tra le quali preponderante è quella di due giovani "scartati", liquidati e messi all'angolo perché inutili. Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma e vi annuncia la fine del mondo. Per sua colpa e sfortuna, ad ascoltarlo c'è ben poca gente. A prenderlo sul serio c'è solo un giovanotto amorfo e sfibrato, da allora fatalmente destinato ad essere il profeta della fine dei tempi. Accompagnato da uno svogliato angelo dell'Apocalisse, il giovane apostolo si fa strada nell'abisso peccaminoso della città romana per annunciare ai suoi abitanti la loro imminente fine.

2 . Una vita al Kebab

Giovedì 8 febbraio, alla Feltrinelli d Como, alle 18, Claudio F. Benedetti, presenta il suo romanzo di integrazione dedicato a don Roberto Malgesini, personaggio cardine del racconto, ucciso nel 2020 a Como da un immigrato a cui donava aiuto. Quando Azim e Tülay scappano dalla Turchia per cercare fortuna in Italia, rimangono delusi: il loro döner kebap non ingrana a Milano e i due sono costretti a ripiegare in provincia. Ma Como e i suoi abitanti si riveleranno una sfida ancora più ostica per la giovane coppia. Vecchi e nuovi amici saranno le loro coordinate per ambientarsi, tra il desiderio di guardare avanti e la nostalgia del passato.

. Continua