Cinema & Futuro: Imprese, Opportunità e Territorio

Professionisti del settore audiovisivo e cinematografico si incontrano per la prima volta a Villa del Grumello con imprenditori del territorio del Lago di Como, istituti bancari e associazioni di categoria per confrontarsi su reciproche opportunità di business.



Lunedì 17 aprile 2023 (dalle ore 16.30 alle ore 20.30) produttori e distributori dibattono su temi legati ai finanziamenti per il cinema, sulle nuove tecnologie e sul tax credit, aprendo opportunità al territorio e ad interlocutori interessati. Questo incontro segue la tre-giorni organizzata da Guia Zapponi, Founder e CEO di G-Film Productions srl, nel marzo dell’anno scorso in collaborazione con Lake Como Convention Bureau e da Villa Erba, durante la quale professionisti del mondo del cinema avevano avuto l’occasione di conoscere da vicino storie, protagonisti e location del Lago di Como, e la conferenza di Lariofiere e Villa Erba realizzata nel corso dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia presso la Fondazione Ente dello Spettacolo.



Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, Camera di Commercio di Como-Lecco e Lombardia Film Commission, i produttori e i distributori di produzioni cinematografiche nazionali e internazionali potranno conoscere più a fondo il territorio lariano sempre aperto e attento a nuove occasioni di business, rafforzando il legame iniziato già negli incontri sopra citati.



Ideatrice e promotrice dell’iniziativa, in stretta sinergia con l’Associazione Villa del Grumello, è Guia Zapponi che ha dichiarato: “L’incontro di queste professionalità nella cornice di Villa del Grumello ha l’obbiettivo di promuovere business tra l’industria cinematografica, in cui lavoro, e il territorio del Lago di Como, in cui vivo. La mia passione per il cinema, potente strumento di comunicazione che non conosce confini, ben si sposa con le naturali bellezze del Lago di Como e con le tante risorse che il territorio può offrire se si entra in un’ottica lungimirante e se si cavalcano innovazioni tecnologiche, diversificazione e sostenibilità aspetti ormai imprescindibili per l’azienda del futuro”.



Il progetto “Cinema & Futuro” è realizzato con partner strategici del territorio, quali CNA Cinema e audiovisivo Milano e Lombardia, Confindustria Como, Villa Erba SpA, LarioFiere, Lake Como Convention Bureau, ComoNExT – Innovation Hub, Creative Mind, Sync Lab. L’evento è accessibile anche via streaming con iscrizione tramite Eventbrite.

ASSOCIAZIONE VILLA DEL GRUMELLO

Il polo culturale della Villa del Grumello di Como è luogo d’incontro tra cultura e formazione, tra innovazione e creatività. Coniuga la valorizzazione del territorio, delle sue bellezze, dei saperi e delle pratiche locali con l’apertura al mondo e contribuisce così a creare nuova energia e stimoli utili alla crescita della comunità. L’Associazione Villa del Grumello, senza scopo di lucro, gestisce la Villa del Grumello e, valorizzandone l’essenza, idea e organizza iniziative culturali, artistiche e formative spesso transdisciplinari dedicate in particolare ai temi del paesaggio, della botanica, della

sostenibilità ambientale, del benessere e della città. Promuove la partecipazione, l’attraversare lento dei luoghi e delle esperienze e contribuisce alla promozione turistica della città di Como e delle peculiarità territoriali. Il Grumello accoglie inoltre eventi istituzionali, culturali e formativi, aziendali, convegnistici e privati.



GFILM PRODUCTIONS

GFILM Productions è specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti multimediali e cinematografici. Ha prodotto cortometraggi, documentari e film documentari. Inoltre, distribuisce film propri e di terzi a livello nazionale e internazionale. Si avvale di collaborazioni che le permettono di sviluppare innovativi progetti cross-mediali. Ha partnership con importanti enti e case

di produzione nazionali e internazionali.



GUIA ZAPPONI

Attrice e regista, classe 1977, si divide tra teatro, televisione e cinema, dove interpreta ruoli in opere classiche, serie di successo e film internazionali. Dopo aver firmato la regia di alcuni cortometraggi premiati, si dedica ai progetti documentaristici “Live Mauritania, “Journey to Mauritania” 2016 dedicati ai cambiamenti climatici. Firma la regia di “Oman Expedition” un documentario sul viaggio e lo sport nel 2018 in Oman. Il suo ultimo film documentario è intitolato “Soul Travel”, uscito al cinema nel 2021. Sta lavorando al suo prossimo film dal titolo La Teoria di Grace un thriller sul tema della biodiversità e la relazione tra l’essere umano e le piante dove sarà sia interprete che regista.