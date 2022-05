A Como la Conferenza Internazionale sulla Letteratura Elettronica

A Como, e per la prima volta in Italia, si terrà la Conferenza Internazionale sull Letteratura Elttronica.

La letteratura elettronica o letteratura digitale è un genere di letteratura che comprende opere create esclusivamente su e per dispositivi digitali, come computer, tablet e telefoni cellulari. Un'opera di letteratura elettronica può essere definita come “una costruzione la cui estetica letteraria emerge dal dato computazionale”. Queste opere possono esistere solo nello spazio per cui sono state sviluppate/scritte/programmate, ovvero uno spazio digitale. Non sono digitalizzazioni di opere cartacee: la letteratura elettronica sfrutta e usa tutte le potenzialità del medium digitale: ci saranno così opere interattive, collaborative, o create da un software, e opere dove parole e lettere si possono muovere, apparire e scomparire automaticamente o grazie a un semplice click del lettore. Questi testi, spesso, non possono essere stampati facilmente, o non possono essere stampati affatto, perché gli elementi cruciali del testo non possono essere riportati su una versione stampata, se ne perderebbe il senso e l'estetica.

L'evento

A organizzare l'evento è il Gruppo di Ricerca H-Studies, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per la Letteratura Elettronica (ELO) e il Pontificio Collegio Gallio, con il supporto dei Partner CFP Padri Somaschi di Como e le Università di Jyväskylä (Finlandia), Nagoya (Giappone), Federale di San Carlo e Federale di San Caterina (Brasile), il Beit Berl College (Israele), e con il Patrocinio della Scuola del Design del Politecnico di Milano e della Provincia di Como, sono lieti di annunciare l’imminente avvio della quattordicesima edizione della Conferenza Internazionale e Art Festival sulla Letteratura Elettronica, che si terrà, per la prima volta in Italia, nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno presso il Pontificio Collegio Gallio.

Le Steam al centro

Nell'ambio della Conferenza la Fondazione CFP Padri Somaschi e il Pontificio Collegio Gallio presentano un laboratorio didattico per le scuole secondarie di primo grado. La dicitura STEM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (in lingua inglese), spesso anche nella sua variante STEAM, dove la A che si aggiunge rappresenta le Arti. Parlare di una educazione STEM significa avvicinarsi sempre più a costrutti, metodi e attività che abbracciano abilità e materie di insegnamento in un modo che assomiglia alla vita reale. Nel contesto della Conferenza sulla letteratura elettronica promuoveremo 2 laboratori STEAM presso il Collegio Gallio, con il supporto della Fondazione CFP Padri Somaschi, aprendo a gruppi di 7-8 studenti che potranno frequentare dalle14.00 alle 17.00 corsi di meccatronica, coding, progettazione creativa, realtà virtuale e realtà aumentata. Per iscriversi basta una mail a lab@elo2022.com o tel. 031.523390.