Como Pride, un weekend di eventi in città

Como Pride, organizzazione indipendente e intersezionale che si occupa di diritti LGBTQ+ e femminismo, presenta un weekend pieno di eventi, con l'obiettivo di recuperare la socialità, nel rispetto delle regole e dell'attuale situazione Pandemica.

Il primo appuntamento è sabato sera, dalle 20:30, all'Ostello Bello di Como, per il watchparty dell'ultima puntata di SanRemo 2022. "Ad allietare i tempi morti ci saranno le mitiche regine di Como Pride, le drag queen Myss Andria e Mix Gender... vi aspettiamo per guardare e commentare insieme la finale del festival!" dice Margherita Balestrini, portavoce di Como Pride.

Inoltre, Como Pride organizza insieme a Cooperativa Lotta contro l’emarginazione domenica 6 febbraio dalle 15.30 alle 19.30 l’iniziativa Non DiscriminArti, l’arte contro la Discriminazione, una delle azioni conclusive del progetto Job Training, finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando La Lombardia è dei Giovani 2020. L’iniziativa si terrà al cag Oasi di Rebbio, il servizio del Comune di Como dedicato a adolescenti e giovani. Interverranno Gabriele Uboldi, direttore artistico teatrale a Londra, Davide La Rosa, fumettista, e Alle Bonicalzi, fotografa e insegnante.

Dopo una prima parte teorica, in cui esperti e artisti impegnati sul tema delle discriminazioni e della violenza di genere illustreranno il loro modo di usare l’arte per combattere discriminazioni e violenza, i partecipanti si divideranno in gruppi per sviluppare idee creative (di slogan, disegni, fumetti, fotografie…) per sensibilizzare i coetanei sul tema.

Per partecipare all'iniziativa di domenica è necessario il green pass e bisogna iscriversi attraverso il form https://forms.gle/wAVu8FLQTCVZd5EC6, o chiamare o scrivere al 348 8568181.

Maggiori info sono presenti sulla nostra pagina Instagram e Facebook.