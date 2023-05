Brunate ospita il Como Lake Yoga Festival

“La vita è movimento, il movimento è vita.” Questo concetto è alla base del benessere di chiunque ma non tutti lo adottano o ne sono consapevoli. Como Lake Yoga Festival è un’esperienza che unisce Yoga, movimento, meditazione, filosofia e storia antica. Il nostro obiettivo è quello di divulgare pratiche fisiche, meditative e filosofiche indo-orientali per portare benessere e consapevolezza delle potenzialità del proprio essere a tutti quelli che desiderano partecipare: da utenti curiosi che non sanno cosa sia lo Yoga, a principianti desiderosi di crescere nella loro pratica, a esperti di qualsiasi età.



Con la partecipazione di 12 maestri e più di 100 partecipanti nelle edizioni precedenti, il CLYF torna con una quarta edizione da venerdì 2 a domenica

4 giugno 2023. Tre giornate in cui si propongono lezioni, workshop, attività didattiche, mercatini, spettacoli musicali serali e conferenze riguardanti l’universo dello Yoga aperte a tutti, cercando di coinvolgere su larga scala la cittadinanza.



Il programma

Ci saranno due proposte di pratiche di Yoga al mattino dopodiché 1 workshop o una conferenza e altre 2 lezioni al pomeriggio presso il Centro Sportivo Nidrino o nelle altre location a disposizione nella città di Brunate. Durante l’evento saranno invitati musicisti per piccole esibizioni in posti suggestivi tra una pratica e l’altra all’interno del festival. Si troveranno anche degli stands che venderanno oggettistica e piccoli chioschi per mangiare cibi tipici indo-orientali. Durante la sera del sabato ci sarà un concerto di musica orientale e uno spazio per danzare a ritmo di musica.



Gli insegnanti

I collaboratori sono insegnanti certificati con ampia esperienza lavorativa e con forte dedizione e passione allo studio del movimento, dello yoga e con una grande attenzione al benessere psicofisico. Sono tutti sempre in costante aggiornamento, studiosi appassionati e ricercatori nel mondo delle discipline psicosomatiche. Ognuno di loro, lavorando da anni sul territorio, beneficia di una vasta di rete di allievi che si affidano alle loro competenze con l’obiettivo di raggiungere e mantenere un buono stato di salute.

Info e iscrizioni

(+39) 342 57 82 660 (+39) 340 661 0608 comolakeyogafestival@gmail.com