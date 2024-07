Cinesport Night: Un viaggio tra documentari, incontri, film ed esperienze virtuali sul tetto del lago di Como

Per la prima volta il C entro Sportivo Nidrino verrà completamente riconfigurato per celebrare il connubio perfetto tra cinema e sport! Cinesport Night offrirà un programma ricco e variegato che si svilupperà dal pomeriggio fino a sera, proponendo workshop, proiezioni di documentari, esperienze virtuali, talk con atleti e la proiezione di un film finale en plein-air sul grande schermo come al cinema .

Ore 15.00 Workshop tematici: La giornata si aprirà con workshop interattivi condotti dai professionisti del centro.

Ore 16:00 (per tutta la durata dell'evento) Proiezioni di documentari e cortometraggi sportivi : Una selezione di documentari e cortometraggi racconterà storie di successo, sfide e passione nel mondo dello sport. Ogni proiezione offrirà uno sguardo unico e motivante sulla vita degli atleti e sul loro percorso.

Ore 17:00 (per tutta la durata dell'evento) Esperienze virtuali: Le esperienze di realtà virtuale permetteranno ai partecipanti di vivere lo sport in modo immersivo, provando l'emozione di essere al centro dell'azione con simulazioni sportive realistiche, grazie ad appositi visori .

Ore 18.00 Talk con atleti ed ex atleti: In questo segmento dell'evento, atleti ed ex atleti di fama condivideranno le loro esperienze, le loro sfide e i traguardi raggiunti. Un momento di ispirazione e motivazione, durante il quale il pubblico potrà interagire direttamente con i protagonisti del mondo sportivo.

Saranno presenti

Matteo Fusi e Alberto Arnaboldi ex atleti di pallanuoto

Pierluigi Marzorati ex atleta di basket

Simone Braglia ex atleta e allenatore di calcio

Ore 19.00 Dj-set e aperitivo con musiche ispirate alle colonne sonore di film e allo sport. Oltre alle proposte fredde di food & drinks, la Trattoria del Cacciatore, ubicata all’interno del Centro Sportivo sarà disponibile per piatti tipici della tradizione, su prenotazione.

Ore 21.00 Film finale proiettato sul grande schermo: La serata si concluderà con la proiezione di “King Richard – Una Famiglia Vincente” di Reinaldo Marcus Green, un film biografico che racconta la straordinaria storia di Richard Williams, il padre e allenatore delle leggendarie tenniste Venus e Serena Williams. Interpretato da Will Smith, il film esplora la determinazione, la visione e i sacrifici di Richard mentre guida le sue figlie dalle strade di Compton, un quartiere popolare di Los Angeles in California, fino ai vertici del tennis mondiale. Con un approccio incentrato sulla famiglia e la perseveranza, "King Richard" celebra il potere della dedizione e della resilienza, mostrando come un sogno audace e il duro lavoro possano portare al successo.