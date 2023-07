Cinema e musica sotto le stelle a Cernobbio e dintorni, tutto il programma

Al via, sabato 8 luglio l’edizione 2023 del “Cinema e musica sotto le stelle a Cernobbio e dintorni”. Si attua anche così la volontà del Comune di Cernobbio di rendere ancora più vive le frazioni, attraverso manifestazioni culturali e di aggregazione che coinvolgano le diverse fasce della popolazione. La kermesse si snoda lungo i mesi estivi, partendo da Mornello sabato 8 luglio per poi proseguire domenica 16 luglio a Piazza Santo Stefano, riprendere ai Giardini di Villa Bernasconi sabato 26 agosto e concludersi il 27 agosto a Rovenna.

"Siamo felici di presentare l’edizione 2023 del “Cinema sotto le stelle a Cernobbio e dintorni” – dichiara Maria Angela Ferradini, assessore alla Cultura del Comune di Cernobbio – L’Amministrazione ha lavorato per realizzare questo appuntamento culturale che ormai è una bella e consolidata tradizione. Per rendere sempre più viva e coesa la comunità cernobbiese, ogni proiezione verrà accompagnata da un momento musicale realizzato dalla “Lario Brass Band”. Inoltre, quando sarà possibile la proiezione verrà associata ad un evento organizzato dalle associazioni e patrocinato dal Comune, come ad esempio succede domenica 27 agosto a Rovenna, quando “Cinema sotto le stelle a Cernobbio e dintorni” si inserisce a corollario della festa degli Alpini. In questo modo il Comune di Cernobbio vuole dimostrare attenzione a tutti i suoi luoghi, dedicando alle frazioni in particolare una progettualità condivisa che le renda sempre vive e attive".

Anche quest’anno, infatti, la magia del cinema illuminerà Cernobbio e i suoi quartieri, grazie alla rassegna gratuita organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Cinemoving.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 8 luglio 2023 a Mornello con Mediterraneo: l’Italia ha vinto ben quattordici Oscar nella categoria Miglior Film Straniero, e questo lungometraggio di Gabriele Salvatores è il dodicesimo della lista. Il regista gira una commedia leggera incentrata su un manipolo di soldati scompaginati e pacifisti che, dispersi su un’isola greca durante la Seconda Guerra Mondiale, avranno molto tempo per riflettere su di sé e le proprie più profonde aspirazioni.

Domenica 16 luglio è la volta di Ludwig a Piazza Santo Stefano. La proiezione celebrerà i cinquant’anni della pellicola di Luchino Visconti e ricorderà la recentissima scomparsa di Helmut Berger, attore feticcio di molti suoi lavori. Proprio Berger si calerà nei panni del leggendario Ludovico II di Baviera in quella che è ancora oggi considerata una delle sue migliori interpretazioni.

Sabato 26 agosto si scende ai Giardini di Villa Bernasconi per Don’t Look Up, una commedia fantascientifica con Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett e Meryl Streep: una cometa sta per colpire la Terra e decretare l’estinzione della razza umana. Un team di abili scienziati tenterà di salvare il mondo ma finirà per scontrarsi con l’incredulità dell’opinione pubblica e della politica. Il regista americano Adam McKey parte dal canovaccio ben collaudato del cinema apocalittico per dirigere una brillante metafora sul riscaldamento globale e i pericoli del negazionismo climatico.

La rassegna si chiuderà domenica 27 agosto a Rovenna con Animali notturni di Tom Ford: un thriller al cardiopalma tratto da un grande romanzo di Austin Wright. Un viaggio negli abissi della psiche che è al contempo percorso di ricerca di sé e rinascita spirituale.



IL PROGRAMMA



SABATO 8 LUGLIO 2023 ore 21:30:

MORNELLO (loc. parcheggio in via Nazario Sauro)

MEDITERRANEO, regia di Gabriele Salvatore

Italia 1994 – 96’ – Commedia



DOMENICA 16 LUGLIO 2023 ore 21:30:

PIAZZA SANTO STEFANO (loc. Piazza della Chiesa)

LUDWIG, regia di Luchino Visconti

Italia 1973 – 180’ - Storico



SABATO 26 AGOSTO 2023 ore 21:30:

CERNOBBIO (Giardini di Villa Bernasconi)

DON'T LOOK UP- Regia di Adam McKay

USA 2021 – 138’ – Commedia / fantascienza



DOMENICA 27 AGOSTO 2023 ore 21:30:

ROVENNA (loc. Piazza della Chiesa)

ANIMALI NOTTURNI, regia di Tom Ford

USA 2016 – 116’ – Thriller



Ingresso gratuito

In caso di maltempo gli eventi saranno rinviati a data da destinarsi