Cinema Astra, buona la prima: 700 spettatori nel weekend del debutto

Sono stati circa 700 i biglietti staccati dal Cinema Astra nel primo weekend di programmazione. Dopo il sold-out della prima proiezione, andata in scena il 7 dicembre scorso, i comaschi hanno risposto per tutto il ponte dell’Immacolata. Dopo la tradizionale sosta del lunedì inizia oggi un’altra settimana di proiezioni che culminerà con la grande festa di inaugurazione di sabato 17 dicembre. Di seguito il calendario.

15 DICEMBRE: L’INIZIATIVA GREEN

Nell’ambito delle iniziative del programma “Verde Natale” - promosso dalla Fondazione Volta in stretta collaborazione con il Comune di Como -, che fino alla vigilia propone a chi frequenta la città di Como appuntamenti e laboratori per riflettere sui temi della sostenibilità del pianeta, il Cinema Astra ospiterà giovedì 15 dicembre, alle 21, il film “La donna elettrica” divertente commedia a firma del regista Benedikt Erlingsson (Islanda, 2018, 100 minuti). A seguire si terrà un confronto sul tema: “Cambiamenti Climatici e sensibilizzazione: come comunicare la crisi climatica? Il giornalismo scientifico è sufficiente? Come “convincere” oggi gli scettici?”. La serata è promossa da Astra 21 in collaborazione con Ecofficine e Fuori Fuoco.

17 DICEMBRE: LA FESTA DI INAUGURAZIONE

Una vera e propria maratona con quattro film al prezzo più che popolare di due euro a biglietto. È questa l’iniziativa che Astra 21 e l’associazione “Amici dell’Astra” hanno pensato per una vera e propria festa di inaugurazione della sala di viale Giulio Cesare. Il programma dettagliato lo trovate nella locandina in allegato. I biglietti per tutti gli spettacoli sono già in vendita alla biglietteria del cinema.

18 DICEMBRE: IL CINEMA OLTRE IL CINEMA

L’Astra ospiterà una giornata di eventi - ad ingresso gratuito - a cura dell’Associazione Sguardi.

Il programma prevede: domenica 18, alle ore 10.30, lo spettacolo teatrale “Mondo” di Giuseppe Di Bello con Marco Continanza. Alle 15 il laboratorio creativo “La magia delle ombre” condotto da Francesca Lipari. Alle 21 proiezione con musica dal vivo dal titolo “Onde” (spettacolo in collaborazione con il Conservatorio di Como).

CINEFORUM

Vi ricordiamo inoltre che il mitico Cineforum del Cinema Astra sta per tornare. Dopo l’antipasto con il film “Ennio” – in programma oggi e domani (spettacoli alle 15 e alle 21) la rassegna torna dal prossimo 10 gennaio. Ventidue i film in programma (i primi undici titoli sono già stati decisi). Il costo della tessera – già in vendita alla biglietteria – è di 100 euro per l’intera rassegna. Sarà applicato uno sconto di 20 euro a quanti durante la campagna “SalviAmo l’Astra” avevano partecipato all’iniziativa del “Cineforum sospeso”. È inoltre disponibile una tessera super scontata per il pubblico under 25: 22 euro per 22 film. Il cineforum sarà articolato in cinque turni: il martedì alle 15, 18.15 (film in lingua originale) e 21; il mercoledì alle 15.30 e alle 20.30. Per info www.astracinema.it

Avviso

I biglietti per tutti gli spettacoli in calendario al Cinema Astra sono in vendita dal momento del loro annuncio direttamente alla biglietteria del cinema (al momento non è possibile la vendita on line).

La biglietteria è aperta da mezz’ora prima di ogni proiezione per tutta la durata della stessa.

Prezzi biglietti: intero 7,50 euro; ridotto (under 25, over 60): 6,50 euro, super ridotto (iscritti al cineforum, soci “Amici dell’Astra”, under 12 e diversabili): 5,50 euro; Family (due adulti e due bambini): 22 euro.