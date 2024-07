Che spettacolo a Como: Passeggiate in musica e Riflessi di lago a Villa Olmo

All’interno delle iniziative estive Como… che spettacolo, organizzate dal Comune di Como, il Teatro Sociale di Como partecipa curando alcuni eventi gratuiti in programma nel parco di Villa Olmo e lungo la passeggiata a lago.



Primo appuntamento è con la PASSEGGIATA IN MUSICA, una camminata musicale artistica lungo la passeggiata di Villa Olmo – Lino Gelpi, in programma per mercoledì 17 luglio dalle ore 18.00 alle 21.00.



Due saranno le attrazioni principali

In Piazzale Somaini, zona Aeroclub Como, dalle 18.00 alle 21.00 il pubblico potrà “volare” grazie a La Dinamica del Controvento, un’installazione di ferro, vecchi libri e damigiane, il cui meccanismo è concepito come una delle giostre del tempo che fu, ma con un magico potere in più: portare la musica classica per le strade e le piazze, coinvolgendo e affascinando spettatori di tutte le età.

In un viaggio senza tempo e senza spazio, questo affascinante carosello musicale porterà gli spettatori lontano senza dover muovere un passo. Potranno salire a bordo di questa speciale bilancia, fatta di musica e persone: insieme si cercherà un nuovo equilibrio in questo folle mondo che sembra sempre pendere da una parte…

Una macchina del tempo, un sogno ad occhi aperti, un momento di sospensione, di fantasia, un gioco fragile e ipnotico alla ricerca di equilibrio e di stabilità: gli spettatori vengono trasportati dalle suadenti note di un pianoforte suonato dal vivo e cullati dal lento movimento di un tappeto che si libra a mezz’aria, ruotando senza sosta. Chi sale a bordo è invitato a lasciare a terra peso, gravità, pensieri e a varcare la soglia di un mondo in cui la musica riempie il tempo e ne fa uno spartito da suonare, una pagina dopo l’altra, un giro dopo l’altro…

Il carosello musicale accoglie il pubblico del suo breve concerto per pianoforte su un tappeto da Le mille e una notte, che gira a mezzaria, sospinto dalla melodia di alcuni celebri brani che hanno fatto la storia della musica.

Dall’altra parte della passeggiata, zona Monumento ai Marinai d'Italia (in fondo a Via Cantoni), invece, i Clown in libertà porteranno scompiglio tra il pubblico, con due spettacoli alle ore 18.00 e alle 20.30. Clown in libertà è un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e ‘talentuosi’ clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione.

Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, Clown in libertà racconta, dunque, il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di passanti. Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli dispetti finiranno per causare, a volte, il deragliamento dell’azione. Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria rubandosi ripetutamente di mano gli attrezzi, e ancora evoluzioni e piramidi.

La musica è la vera colonna portante dell’azione e dello sviluppo narrativo; accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed ogni azione. L’intero spettacolo risulta così come un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe ‘quasi’ mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.

Tra le due estremità della passeggiata, lungo la camminata, gli spettatori potranno incontrare giocolieri, Trampolieri tra le nuvole di ASD Circoliamo, nonché musica dal vivo, grazie alle percussioni di UNLKD, il duo composto da Riccardo Curcio e Francesco Gisondi, e alla musica jazz del sax di Roberto Dibitonto. Il pubblico incontrerà durante la passeggiata anche Pedala Piano®, un progetto innovativo di musica itinerante, nato per portare un originalissimo pianoforte bicicletta in mezzo alle strade, in nome della cultura, dell'arte e della condivisione di emozioni.



Giovedì 18 e venerdì 26 luglio andrà in scena RIFLESSI DI LAGO, un percorso danzante nel Parco di Villa Olmo. La coreografa Monica Casadei ha creato una performance di danza site specific per il parco, che la compagnia Artemis Danza, accompagnata dalle musiche del duo UNLKD (Riccardo Curcio e Francesco Gisondi), metterà in scena con tre repliche giornaliere, alle ore 18.00, 19.00 e 20.00.



Riflessi di lago è uno spettacolo di danza concepito per offrire al pubblico un'esperienza immersiva e multisensoriale. Composto di cinque tappe, nel magnifico giardino di Villa Olmo a Como, ognuna caratterizzata da un differente tema emotivo, lo spettacolo accorda la bellezza naturale del luogo e delle sue architetture con coreografie ispirate e musiche suggestive tratte da celebri colonne sonore. I danzatori guideranno il pubblico attraverso il percorso, creando un legame diretto e coinvolgente con gli spettatori.

Sia delicata e sognante o esplosiva di energia e vitalità, intima esplorazione delle sfumature dell'amore o celebrazione della bellezza e della vita, in Riflessi di lago è la danza a accompagnarci alla scoperta del giardino di Villa Olmo, dei suoi spazi verdi e della sua atmosfera incantata, di nuove suggestioni e prospettive.

Un affresco di musica e corpi creato appositamente per questo scorcio di Lago di Como.