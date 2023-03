Sagnino ricorda l'ingegner Rossi: cerimonia in memoria del papà dei trenini Rivarossi

Non tutti sanno, forse, che la prima edizione della benemerenza alla memoria del Premio Don Roberto Malgesini, indetto dall'amministrazione provinciale, è stato assegnato all'ingegnere Alessandro Rossi, fondatore della storica azienda di trenini Rivarossi. L'ingegner Rossi è entrato nel mito per avere diffuso nel mondo la passione per i modellini di treni, che la sua azienda riproduceva con scrupolosa perfezione, ma è anche entrato nel cuore di centinaia di famiglie comasche che in quell'azienda hanno trovato lavoro e un'opportunità di una vita economicamente serena.

Proprio nel quartiere di Sagnino, nel piazzale dove adesso c'è il Monumento Ingegner Alessandro Rossi - fortemente voluto dal comitato appositamente costituito e presieduto da Vittorio Mottola - sorgeva l'azienda Rivarossi. Quel monumento è stato posizionato esattamente 10 anni fa. Poiché nel 2021 a causa del covid non era stato possibile celebrare il centenario della nascita dell'ingegner Rossi, il comitato ha atteso una nuova occasione. L'appuntamento per la commemorazione del mitico imprenditore è per domenica 5 marzo 2023 alle ore 10 in via Pio XI, nel piazzale dove un tempo sorgeva la Rivarossi. Saranno presenti le autorità politiche e della società civile.