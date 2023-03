C'era una volta a Como: in viaggio nel tempo tra foto e racconti con il libro di Pozzoni e Guggiari

Dai magazzini di giocattoli Mantovani alla casa musicale di Baragiola & Zeppi, passando per le storiche e gloriose sale cinematografiche, librerie e pasticcerie che hanno segnato un'epoca. Nonostante le foto in bianco e nero "C'era una volta a Como" è un variopinto affresco di Como attraverso gli anni. I viaggi in filovia, le visite al giardino zoologico e la fiera di San Fermo sono alcune immagini che raccontano di una Como che non c'è più Il libro del fotografo ed editore Carlo Pozzoni e del giornalista Marco Guggiari sarà presentato alle ore 17 alla Biblioteca di San Fermo della Battaglia (Villa Somaini) il 26 marzo 2023. Gli autori del libro dialogano con la giornalista e scrittrice Paola Mascolo.