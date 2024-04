Castel Baradello: appuntamenti con vista

In occasione del 25 aprile, Anniversario della liberazione d'Italia, il Castel Baradello di Como sarà aperto con consueto orario 9.30-18.00 e nel Parco Regionale Spina Verde saranno realizzate le seguenti attività:

• mercoledì 24 aprile ore 21.30 Tour serale Castel Baradello

• giovedì 25 aprile ore 10.00 Tour avventura tra Fortini e Trincee

• giovedì 25 aprile ore 21.00 La natura, l’uomo, la città. Percorsi di musica e parole



Apertura Castel Baradello

Tour guidato della prima e seconda cerchia del Castello e salita all’interno della torre da cui si gode una vista unica su Como.

Fino al 30 aprile nella torre è allestita la mostra "Frammenti...” con opere del fotografo Gin Angri.

• Sede: Castel Baradello, Via Castel Baradello 5 (accesso solo pedonale, a 15/20 minuti di cammino da Piazza Camerlata)

• Data: tutti i sabati, le domeniche e i festivi

• Orario: 9.30-18.00 (accesso solo con visita guidata, tour ogni ora)

• Durata visita: circa 45 minuti

• Costo: adulti 7€, bambini 6-14 anni 5€, fino a 5 anni gratuito, disabili con accompagnatore gratuito. Convenzioni: adulti 5€ per iscritti "FAI" e possessori del biglietto di ingresso a “Villa Carlotta” o “Ecoplanetario” di Tradate

Per visite in altri giorni/orari e tour privati: info@slowlakecomo.com

Notte al Castello

Nel buio della notte, pile alla mano, si attraversano i boschi in compagnia di una guida, per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello e ammirare dall'alto un panorama suggestivo, le luci della città e il Lago.

Tour guidato della prima e seconda cerchia del Castello e salita all’interno della torre.

Fino al 30 aprile nella torre è allestita la mostra "Frammenti...” con opere del fotografo Gin Angri.

• Ritrovo: Como, Piazza Camerlata (di fronte alla farmacia)

• Data: tutti i sabati

• Orario: 21.30

• Durata: circa 2 ore

• Costo: adulti 15€, bambini 6-14 anni 7€, fino ai 5 anni gratuito



Tour avventura tra Fortini e Trincee

Un itinerario guidato che permette di esplorare trincee, fortini e passaggi nascosti, luoghi leggendari percorsi da soldati, viandanti e contrabbandieri.

Un’avventura, sempre immersi nel contesto spettacolare del Parco Regionale Spina Verde, alla scoperta della Linea di difesa Nord, conosciuta come Linea Cadorna, con le sue installazioni militari quasi intatte.

Una camminata ricca di sorprese, alla scoperta di luoghi sospesi tra Italia e Svizzera, dove importanti testimonianze storiche si immergono in una natura rigogliosa tra paesaggi mozzafiato.

• Ritrovo: Villa Imbonati, S. Fermo della Battaglia, Via Dunant (frazione Cavallasca)

• Data: giovedì 25 aprile

• Orario: 10.00

• Durata: circa 2,5 ore

• Costo: adulti 10€, dai 6 ai 14 anni 7€ (fino ai 5 anni gratis).



La natura, l’uomo, la città. Percorsi di musica e parole

Tour notturno al Parco delle Rimembranze insieme al filosofo Roberto Sala e al cantautore Cristiano P.A.S.P.O. Stella così da unire alle bellezze del territorio le narrazioni e, importantissima, la musica.

Un appuntamento unico ed emozionante, circondati dal buio della notte, tra storia, storie e riflessioni.

• Ritrovo: Como, Piazza Camerlata (di fronte alla farmacia)

• Data: giovedì 25 aprile

• Orario: 21.00

• Durata: circa 3 ore

• Costo: adulti 10€, dai 6 ai 14 anni 7€ (fino ai 5 anni gratis).



Ulteriori dettagli e iscrizioni: www.slowlakecomo.com