Al Carducci con Luigi Maio arriva l'Inferno di Dante in 3D

Per l’anno dantesco 2021, il “Musicattore” Luigi Maio porta in scena lo spettacolo INFERNO DA CAMERA – DANTE IN “3D”, il primo «oratorio lisztiano per trio e terzine dantesche», su musiche originali e arrangiamenti per trio dello stesso Maio, affiancato in scena dal trio Malebranche (Francesco Bogdanovic - violino, Delfina Parodi – violoncello, Matteo Provendola - pianoforte).

Un’opera per voce e trio, in cui la recitazione delle terzine dantesche si innesta a brani originali e arrangiamenti per trio delle musiche che Liszt, Puccini e Berlioz, hanno dedicato ai passi più rappresentativi della prima Cantica, insieme alle suggestive melodie di Saint Saëns, Offenbach e Paganini: intrecciando parole e note in un unico flusso drammaturgico/concertante, il “Musicattore”® Maio dà corpo e voce al Conte Ugolino e a Caronte, a Dante e a Virgilio, a Paolo e Francesca, a Ulisse e all’intera ciurma dei Malebranche. Uno spettacolo evocativo, dove poesia e musica parlano la stessa lingua: per efficacia e valore propedeutico, l’opera di Luigi Maio è stata definita la prima mappa musicale dell’Inferno di Dante o, se vogliamo, la prima mappa dantesca della musica classica. Un allestimento agile come un concerto e spettacolare come un'opera, che soddisfa appieno le normative anti assembramento.

Dal Teatro Duse di Genova all’Ambasciata Italiana a Londra, dal Goldoni di Livorno al Ristori di Verona (in collaborazione con il comitato genovese della Società Dante Alighieri), Maio ha donato voce, carattere ed espressioni diverse a ogni personaggio della Divina Commedia, ricorrendo al suo trasformismo mimico-vocale per conferire afflato teatrale alla prima Cantica (a dispetto delle desuete, bidimensionali letture dantesche). Tale abilità è valsa a Maio il Premio dei Critici di Teatro, il riconoscimento del CISI (Centro Internazionale di Studi Italiani), il "Premio Dante Alighieri 2021" e gli elogi del dantista Francesco De Nicola, nonché la definizione di «primo Dante in “3D”» del Prof. Francesco Mosetti Casaretto, mediolatinista dell’Università di Torino.

