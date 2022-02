Cafè Philo, filosofia che “si fa” insieme, tutti gli appuntamenti

Torna a Como Cafè Philo, incontri conviviali aperti a tutti sul tema della parola nella sua più ampia accezione. Katia Trinca Colonel, ideatrice e conduttrice degli incontri, pone una domanda iniziale che stimola la libera discussione senza alcun obbligo di arrivare a una conclusione, con la possibilità per tutti di mettere in circolo dubbi, riflessioni, critiche ed emozioni. Il moderatore funge da collettore di pensieri: è lo specchio che rimanda le voci altrui.

La filosofia può così trasformarsi in vita vissuta attraverso una condivisione di idee libera e ragionata. Quando la filosofia aiuta a stare in ascolto e a comprendere. La formula del caffè filosofico è stata ideata negli anni Novanta dal pensatore Marc Sautet che così la sintetizza: “Né circolo per iniziati, né gruppo di terapia selvaggia ma un modo per dialogare in modo profondo e piacevole”. Nei caffè filosofici si tengono libere discussioni a partire da una domanda posta dal conduttore senza alcun obbligo di arrivare a una conclusione, con la possibilità per tutti di mettere in circolo dubbi, domande, critiche ed emozioni. Il moderatore funge da collettore di pensieri: è lo specchio che riflette le voci altrui e il tessitore che aiuta a tenere il filo della discussione.

Mai come ora la filosofia può essere arma di difesa dalle mitologie contemporanee. Una scommessa (quando serve) “carbonara” contro l'assimilazione acritica delle posizioni del cosiddetto senso comune. Per partecipare non è richiesto di conoscere la storia della filosofia o i filosofi. Quello che conta è l'“atteggiamento filosofico”, il porsi la domanda facendo circolare possibili risposte e mettendosi in ascolto di quelle di chi la pensa in modo differente. Può essere un percorso di arricchimento se si è disposti a stare nel cerchio dell'ascolto. E in ogni caso, allarga la nostra comprensione su temi che riguardano la vita di tutti.

Gli incontri, condotti da Katia Trinca Colonel, prevedono un aperitivo o tè (consumazione 5.00 euro per gli iscritti CLIO; 8.00 euro non iscritti). È necessario prenotare a: cafephilocomo@gmail.com

Quando

16 febbraio 16 marzo 13 aprile ore 18.30

Dove

Comobar, in via Alessandro Volta, 51 - Como