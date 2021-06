Moltrasio Busker Festival, tutto il programma

Torna Moltrasio Busker 2021, la rassegna di teatro e arte di strada organizzata dal Comune di Moltrasio, con la collaborazione dell’Assessore al Turismo e alla Cultura Claudia Porro, il gruppo Cultura-Eventi e la Direzione Artistica di Veronica Del Vecchio di Auriga Teatro.

La seconda edizione della rassegna aprirà sabato 17 luglio 2021, con lo spettacolo di fachirismo estremo, magia e giocoleria “Il Genio Impossibile” di Shezan, nome d’arte di Alexsander De Bastiani, uno dei pochi e veri mangiatori di spade esistenti al mondo.

Si prosegue Proseguirà il 24 luglio, con lo spettacolo “Operativi” della compagnia Eccentrici Dadarò, con gli attori Andrea Ruberti, Dadde Visconti e Umberto Banti. Uno spettacolo che affronta il delicato tema della guerra, con comicità e poesia e che vedrà protagonisti tre soldati-clown, reduci di tutte le guerre della storia.

L’ultimo appuntamento è il 31 luglio con l’artista Mario Levis, clown, musicista ed eccentrico giocoliere che presenterà il suo spettacolo “Hanger?”, vincitore del Premio Cantieri di Strada 2014.

Tutti gli spettacoli si terranno presso piazza San Rocco e avranno inizio alle ore 21.00. L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione per assicurarsi un posto a sedere, inviando una mail a: moltrasiobf@gmail.com , specificando nome, cognome e se congiunti. Per tutti gli aggiornamenti pagina Facebook e Instagram “Moltrasio Buskers Festival”.

Specifiche spettacoli

1.Il GENIO IMPOSSIBILE di SHEZAN (Alexsander De Bastiani)

Un genio decisamente bizzarro, senza lampada e senza padrone, abita in una piccola teiera e gira il mondo alla ricerca del fantomatico strofinatore. Il suo dilemma lo ossessiona perche un genio senza padrone non puo esaudire i desideri! L’unico modo per riuscire nel suo scopo di ottenere la libertà, sarà quello di convincere tutto il pubblico che lui è davvero un genio e lo farà mostrando effetti e numeri unici al mondo. Magia, giocoleria, fachirismo estremo: una miscela di antiche arti pregiate al servizio dello stupore piu puro. Genere: fachirismo, giocoleria, magia e comicità

2. OPERATIVI! della compagnia ECCENTRICI DADARO'

Ci sono un tedesco, un americano e un italiano. Sembra l’inizio di una barzelletta, ma questa è una storia vera. Tre clown-soldati, reduci di tutte le guerre della storia, arrivano per innalzare un monumento ai caduti di ogni guerra e ricordare quanta stupidità ci sia stata nella storia. Se accade che siano proprio loro a ricadere nel vizio che denunciano... ecco che allora si confonde tutto e si finisce a ridere della stupidità della stupidità. Tra gags classiche, divertenti e sorprendenti, fraintendimenti e tradimenti, si guarda con i nostri occhi di sempre l’ingenuità dei clown e la debolezza dell’uomo, per ridere di entrambi in uno spettacolo e per ripensarci tornando a casa, magari davanti alla tv e al solito TG. Genere Teatro circo, clownerie, visual comedy con Andrea Ruberti, Dadde Visconti, Umberto Banti regia Mario Gumina

3. HANGER? Di MARIO LEVIS

Avete mai pensato che gli oggetti che usate distrattamente ogni giorno possano, se utilizzati nel modo giusto, divertirvi, affascinarvi e stupirvi? Grucce, appendini o omini, chiamateli come volete, tanto poi non li riconoscerete! Proprio loro, si animeranno silenziosamente e senza che abbiate il tempo di rendervene conto, vi ritroverete a ridere come bambini guardando questi oggetti volare, trasformarsi e persino innamorarsi, grazie ad un furbo clown eccentrico. Una presenza apparentemente normale, che con la sua esperienza teatrale e abilità circense, è capace di coinvolgere nei suoi molteplici giochi, le persone che si ritrova vicine, riuscendo ad intrattenere ogni tipo di pubblico. Genere: clown, giocoleria, manipolazione di oggetti.

