Beni Fai, Villa Fogazzaro: visite a lume di candela e picnic nell'orto

Affacciata sulla sponda italiana del Lago di Lugano, la villa conserva libri e ricordi dello scrittore Antonio Fogazzaro, che qui scrisse e ambientò il suo capolavoro Piccolo mondo antico. Un viaggio nell’Ottocento, tra arredi, quadri e oggetti di squisito gusto, per rievocare luoghi, personaggi e storie del celebre romanzo: dalle stanze e dal giardino di Franco e Luisa alla darsena, dove morì la piccola Ombretta.

Emozioni di luce in una suggestiva casa letteraria ottocentesca

In occasione delle Sere FAI d'estate, speciale apertura serale della villa con visite guidate dal taglio prevalentemente letterario. I partecipanti saranno allietati dalla lettura dei brani del romanzo di Piccolo mondo antico e di un racconto incentrato sulla figura di intellettuale di Antonio Fogazzaro. Si avrà, inoltre, la possibilità di sostare all’interno dell’Orto di Franco per un suggestivo picnic consegnato all’interno di un cestino con coperta.

Quando

Sabato 17, 24 luglio, ore 17.30, 18.30, 19.30 e 20.30

Sabato 17 e 24 luglio: visite guidate a lume di candela e possibilità di sostare nell'Orto di Franco per un picnic alle ore 17.30 e 18.30

Biglietti

Visite guidate a lume di candela:

Iscritti FAI e Residenti in Valsolda €12,00

Intero €22,00

Ridotto (6 -18 anni) €10,00;

Visite guidate e picnic:

Iscritti FAI e Residenti in Valsolda €25,00 Iscritti FAI

Ridotto (6 -18 anni) €15,00

Intero € 35,00

Come arrivare

Via lago

Imbarco da Lugano con servizio pubblico (Società navigazione del Lago di Lugano).

Imbarco da Lugano e Porlezza con servizio privato.

In pullman

Da Como a Oria 60 minuti ca. con cambio a Menaggio oppure da Lugano stazione a Oria 15 minuti. Partenze previste ogni ora circa. Per l'orario invernale, cliccare qui:

Orario Como - Menaggio SPTC10

Orario Menaggio - Oria - Lugano SPTC12

In auto

Da Como: seguire le indicazioni per Menaggio, Porlezza e Valsolda; proseguire poi per quattro chilometri circa lungo la Strada Statale 340 in direzione Valsolda lungo lago. Oltrepassato Albogasio in corrispondenza del bivio per Castello, si trova Villa Fogazzaro Roi.

Da Lugano: seguire le indicazioni per la Dogana di Gandria e Oria. In corrispondenza del bivio per Castello, si trova Villa Fogazzaro Roi.

Contatti

Villa Fogazzaro Roi

tel 335-7275054

faifogazzaro@fondoambiente.it