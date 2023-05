Bellezze Interiori: il programma completo dei Giardini Segreti di Como in musica

Il Festival Bellezze Interiori torna ad aprire i luoghi segreti della città di Como con un ricco programma di eventi di ogni tipo. Il programma musicale si aprirà sabato 6, con l’esibizione del cantautore bresciano Alessandro Sipolo che, accompagnato dalla violoncellista italo-brasiliana Daniela Savoldi, presenterà il meglio delle suo repertorio, già portato in un tour tra Italia e Francia.

Il percorso musicale attraverso il cantautorato italiano continuerà con il toscano Stefano Barotti, e il suo repertorio in bilico tra folk e rock con Francesco De Gregori e Steve Earle nel cuore, e con Simona Colonna e Mariacarla Cantamessa, che porteranno le loro sonorità dalle Langhe fino al giardino del Palazzo Vescovile di Como. Spazio però anche alla musica classica, con lo spettacolo “Orfeo Guitar Quartet” del Conservatorio di Como. A chiudere questo percorso e la giornata sarà invece l’esibizione di una delle eccellenze musicali del comasco: i Sulutumana che, alle 18:00 nel portico del Collegio Gallio, suoneranno i loro migliori pezzi tra canzone d’autore, poesia e tradizioni del nostro Lago.

Sempre nella giornata di sabato saranno concentrate la maggior parte delle aperture straordinarie per le visite guidate, a partire da quelle condotte dall’Assessore alla Cultura Enrico Colombo alla Torre campanaria della Chiesa di S.Giuliano e del piano terra di Torre Gattoni, dove Alessandro Volta allestì il suo primo laboratorio. Per proseguire nel pomeriggio con le Terme Romane, il Velario del Teatro Sociale e Sala Massonica di via Volta e concludersi in serata con la visita notturna al Castello Baradello. Per l’intera la giornata sarà aperto e visitabile per tutti i partecipanti anche l’interno del Monumento ai caduti.

Domenica 7 maggio sarà Alex Gariazzo, uno dei migliori chitarristi italiani, a inaugurare la giornata con un viaggio tra rock e pop internazionale partendo dai Beatles fino a Bruno Mars senza dimenticare i grandi cantautori da Dylan a Springsteen. Il suo spettacolo delle 11:30 a Casa Nazareth sarà seguito da un aperitivo. Nel pomeriggio Raffaele Kohler porterà il suono della sua tromba, divenuto celebre durante il lockdown, quando suonava dalla finestra di casa sua a Milano "O mia bela Madunina", fino al cuore della Torre Gattoni; torneranno i Sulutumana ma per questa seconda occasione con un tributo a Fabrizio De André, che collegherà idealmente al secondo weekend del Festival, il 27 e 28 maggio a Tremezzina, dove tra i protagonisti ci sarà Dori Ghezzi.

Per scoprire i dettagli dell’intero programma, con tutti i luoghi e gli orari di ogni appuntamento, basta visitare il sito

Tutti gli eventi del Festival sono compresi nel biglietto unico, a partire da 10€, che vale per l’intero weekend ed è online sul sito: www.bellezzeinteriori.it/ticket-como o sarà acqusitabile durante le giornate del Festival alla biglietteria, situata in via Natta 18