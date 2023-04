Bellezze Interiori, giardini segreti: tutto il programma in città e sul lago di Como

Bellezze Interiori 2023: i giardini segreti del Lago di Como Oltre 25 giardini, corti e luoghi storici privati, tra cui spiccano tra le novità della V Edizione l’apertura del giardino privato e delle sale di rappresentanza della Prefettura di Como e la Sala Massonica dell’Ordine degli Ingegneri di Como, che saranno il teatro naturale di 20 spettacoli musicale con artisti internazionali e celebrità nazionali come Dori Ghezzi.

"Il Festival Bellezze Interiori - ha detto Francesca Paini, presidente della Cooperativa TIkvà, promotrice del progetto - è una rassegna culturale dal forte senso sociale che, ogni anno dal 2019, apre i giardini privati dei centri storici del territorio comasco. Anche quest’anno torna con una doppia data: il 6 e 7 maggio a Como e, dopo la prima edizione sperimentale dello scorso anno, conferma anche il secondo appuntamento, quando il 27 e 28 maggio si sposterà lungo le sponde del Lago per arrivare a Tremezzina. Il Festival vuole essere un momento di partecipazione per tutto il territorio, per dare a tutti la possibilità non solo di vivere da spettatori un festival culturale con eventi di qualità in spazi privati, ma anche da diretti protagonisti per tante realtà del territorio, dalle scuole a enti del Terzo Settore. Perché cultura vuol dire condivisione. Bellezze Interiori è infatti una manifestazione che non solo apre i giardini del comasco, ma vuole soprattutto creare reti. Per questo motivo ogni anno cerchiamo di allargare l’iniziativa a più organizzazioni possibili e anche quest’anno siamo riusciti ad aumentare il numero di partnership e a raddoppiare quello degli studenti coinvolti nel progetto".

Il programma musicale del 2023 sarà composto da 20 spettacoli di pregio, con nomi celebri del panorama comasco e nazionale che si esibiranno nello scenario unico dei giardini del Festival. Ad ampliare l’offerta compresa nel biglietto unico, valido per tutti gli eventi e i giardini del weekend scelto, ci saranno 13 visite guidate, tra cui anche quella all’interno del Monumento ai caduti, sessioni mattutine di Yoga; laboratori; degustazioni e tanto altro, per creare nel percorso alla scoperta dei luoghi segreti di Como e Tremezzina un'atmosfera imperdibile.

“Il Festival quest’anno avrà l’onore di ospitare Dori Ghezzi, che si esibirà nel weekend di Tremezzina accompagnata da Scarlet Rivera, storica violinista di Bob Dylan - ha commentato Andrea Parodi, direttore artistico dell’edizione. Arriveranno artisti dagli Stati Uniti, Messico e Canada, ma ci sarà anche tanto cantautorato italiano con musicisti da tutti italiani tra cui Alessandro Sipolo da Brescia, i La Maschera da Napoli, Bobo Rondelli e Stefano Barotti dalla Toscana, ma senza dimenticare Como, rappresentato da una delle sue eccellenze musicali: i Sulutumana".

Il cuore del progetto però è il coinvolgimento dei giovani comaschi per dar loro l'opportunità di vivere e partecipare all’organizzazione di un Festival. Quest’anno gli oltre 200 under20 comaschi che saranno i protagonisti del dietro le quinte di Bellezze Interiori si occuperanno, oltre che come ormai da tradizione dell’accoglienza del pubblico e del supporto agli eventi, anche dell’ideazione e dello sviluppo dei materiali grafici del Festival e delle riprese foto e video durante l’evento. Per dare così agli studenti, grazie alle collaborazioni con diverse scuole del territorio, di fare un’esperienza formativa diretta in un evento ormai sempre più riconosciuto all’interno della loro città.

La V Edizione del Festival avrà come titolo “Guardo”, un omaggio ad uno dei più celebri comaschi della storia e grande osservatore della natura, Plinio il Vecchio, di cui quest’anno si celebreranno i 2000 anni dalla nascita. Un tema che guiderà un ulteriore percorso tra gli eventi del Festival per scoprire meglio la sua figura e che inserirà a pieno titolo Bellezze Interiori nelle celebrazioni ufficiali del Bimillenario Pliniano.

L'appuntamento è per sabato 6 maggio quando il Festival verrà inaugurato con il concerto dei Sulutumana, storica band comasca che si esibirà nel portico del Collegio Gallio. I biglietti del Festival , che partono da 10 €, sono già online sul sito: www.bellezzeinteriori.it/ticket