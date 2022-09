Bellezze Interiori torna a Como e debutta in Tremezzina con un nuovo respiro

Bellezze Interiori è un festival che apre al pubblico, eccezionalmente, i giardini privati di Como, Brunate e Tremezzina, un progetto realizzato e promosso dalla cooperativa sociale Tikvà – Economie Territoriali Inclusive. Per due giorni il patrimonio ambientale e architettonico segreto diventa accessibile e animato da eventi culturali inclusivi, grazie alla collaborazione tra proprietari privati, enti pubblici e non-profit e il protagonismo delle comunità locali.

Bellezze Interiori è l’ambizioso progetto nato per rendere accessibili al pubblico quei luoghi ancora ad oggi sconosciuti ai più. Una proposta innovativa già realizzata con successo da altre realtà italiane, allo scopo di sensibilizzare alla tutela dei beni comuni, educare al rispetto dell’ambiente e riscoprire la bellezza del nostro patrimonio storico e culturale attraverso l’apertura degli spazi verdi. ?Un’apertura non solo prettamente fisica dei cancelli, ma anche interiore verso l’altro per la realizzazione di un vero e proprio momento di condivisione urbano. Un momento che contribuisce ad aumentare il valore e la visibilità del nostro territorio, portando anche l’arte e la cultura tra le vie cittadine.

Il festival di quest’anno inviterà al respiro: un invito a fermarsi, recuperare le energie e ritrovare sé stessi. Dopo due anni di chiusura le persone riabitano la città, si riconoscono come cittadini e si mettono in ascolto. Entrare e uscire dai giardini, dalle corti e dai cortili sarà come un metaforico respiro, per dedicare del tempo a sé stessi per scoprire la bellezza della città attraverso la città.

Gli artisti di Como e Brunate . 17-18 settembre

Teatro

• Annagaia Marchioro - Fame mia

è uno spettacolo comico e poetico che racconta la storia di una donna che ha tanta fame, da smettere di mangiare. Liberamente ispirato ad un romanzo di Amélie Nothomb, lo spettacolo ne sfoca i contorni fino a trasformarlo in una storia molto Italiana: la storia dell’attrice che la interpreta.

• Stefano Annoni e Vittorio Borsari - Città invisibili

uno spettacolo con un attore in scena (Annoni) e un polistrumentista (Borsari) riuniranno in un grande viaggio le atmosfere delle città invisibili di Calvino: quelle sospese e fantastiche, così come quelle più grette e concrete.

• Davide Marranchelli - Residenza artistica

Giovani attori da tutta Italia che hanno partecipato a una residenza artistica, guidati dall’attore comasco Davide Marranchelli presenteranno monologhi, dialoghi e performance sul tema del respiro.

Musica

• Marco Bianchi e Filippo Valnegri - MFs Duo

duo Jazz che utilizza vibrafono e batteria, misurandosi in composizioni estemporanee, brani originali e loops, unendo al jazz l’utilizzo dell’elettronica.

• Raoul Moretti - IsolaMenti. Concerto per Arpa elettrica con Live Electronics arpista di fama internazionale, presenta un viaggio introspettivo attraverso una selezione delle sue composizioni.

Arte

• Mariella Bertolio – Le città invisibili

l’artista rende sorprendentemente visibili le Città Invisibili di Calvino con colori e immagini ricche

di magia.

• Leyla Foppa Pedretti – Paesaggi, fiori e natura ad acquarello

in un angolo di una Como segreta è possibile riscoprire il naturale amore per l’arte tra le tele

delicate in un atelier senza tempo.

Altri eventi

• Evento di inaugurazione con una tavola rotonda tra Istituzioni, Giovani e Terzo Settore. Tre associazioni giovanili comasche dialogheranno con membri delle Istituzioni locali e regionali, sul protagonismo dei giovani nella comunità. (Como, 17 settembre ore 10:30, Aula Magna del Collegio Gallio)

• Yoga e mindfulness in apertura e chiusura di ogni giornata.

• Gioco poetico itinerante proposto dai giovani partner del progetto.

Gli artisti della Tremezzina . 24-25 settembre

Teatro

• Annagaia Marchioro - #PourParler

uno spettacolo dedicato al potere delle parole, per raccontare storie di lotta e d’amore ma anche di odio e di ribellione. Storie che fanno ridere fino alle lacrime e lacrime che aprono scorci di paesaggi umani.

• Davide Marranchelli e residenza artista

giovani attori da tutta Italia che hanno partecipato a una residenza artistica, guidati dall’attore comasco Davide Marranchelli presenteranno monologhi, dialoghi e performance sul tema del respiro.

• Valentina Romano - Quel ramo del lago del mondo: I promessi sposi

tra blog e insegnamento, tra territorio e letteratura un talk della professoressa Valentina Romano per riscoprire un classico di casa nostra.

Musica

• Andrea Parodi – Concerto

cantautore in bilico tra folk e rock, influenzato da De André, De Gregori e Bruce Springsteen con cui ha condiviso più volte il palco. Sarà accompagnato da una super band in cui spiccano il trombettista Raffaele Kohler e Alex ‘Kid’ Gariazzo, cantante e chitarrista della Treves Blue Band.

• Kassi Valazza – Concerto

dall’Oregon arriva per la prima volta in Italia la cantautrice Kassi Valazza. Country, folk, ballate del profondo west con Johnny Cash e Willie Nelson nel cuore. Sarà accompagnata sul palco dal polistrumentista Paolo Ercoli.

Altri eventi

• Yoga e mindfulness in apertura e chiusura di ogni giornata.

• Gioco poetico itinerante proposto dai giovani partner del progetto.