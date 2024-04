Bellezze Interiori 2024, tutto il programma in città e sul lago di Como

Il cuore del Festival Bellezze Interiori resterà la due giorni nel centro storico di Como, in programma il 18 e 19 maggio. Il pubblico potrà accedere a ben 14 giardini aperti per l’occasione, compresi gli splendidi pensili di Via Volta e alcune novità assolute come l’elegante giardino di Villa La Gallietta e la terrazza panoramica del Novocomum. Ad animare le location saranno oltre 30 eventi di grande musica italiana e internazionale sotto la direzione artistica di Andrea Parodi: artisti del calibro di James Maddock, Brian Mitchell, Sulutumana, Jesper Lindell, Eileen Rose, Richard Lindgren, Lorenzo Monguzzi si esibiranno nei giardini e nelle corti del centro storico per i visitatori che come sempre, potranno muoversi liberamente tra location ed eventi grazie al braccialetto identificativo. A contorno, i consueti appuntamento con la pratica yoga, i laboratori per bambini e le visite guidate in collaborazione con diversi enti territoriali tra cui la Pinacoteca Civica.

Per quanto riguarda gli eventi Fuori Festival, gli appuntamenti iniziano sabato 4 maggio con un esclusivo evento inaugurale in uno splendido giardino privato affacciato sul lago, per proseguire venerdì 10 maggio presso l’incantevole spazio vista lago dell’ex Asilo Maria di Griante. Sabato 11 maggio la rassegna si trasferirà nelle corti antiche del borgo di Rovenna a Cernobbio, per poi chiudere sabato 25 maggio presso l’elegante giardino di Villa Argenta a Figino Serenza con il concerto del cantautore inglese David Ford. Ciascuna delle aperture sarà animata da uno o più eventi musicali promossi in collaborazione con artisti e associazioni culturali dei territori.

Il programma a Como

SABATO 18 MAGGIO

9.30 – Giardino pensile, Via Volta 70

YOGA IN GIARDINO (max 10 partecipanti)

Una sessione di yoga all’interno dei nostri giardini segreti per rilassarsi in uno scenario unico guidati dagli insegnanti della Cooperativa Sociolario. I partecipanti dovranno essere muniti di tappetino proprio, per prenotarsi scrivere a info@bellezzeinteriori.it

10.00 – Giardino pensile della PreFettura

FANTASMAGORICO racconto:

Lab per Bambini sulle opere digitali di Tommaso Lipari. All’interno dell’incantevole giardino della Prefettura una visita animata delle opere allestite dell’artista Tommaso Lipari a cura di Cristina ?uadrio.

10.30 – Cortile Palazzo Stucchi della Torre

CONCERTO DI GIAN BATTISTA GALLI, LORENZO MONGUZZI, CHARLIE CINELLI

Una ?sarmonica, una chitarra, un basso e tre voci, quelle di Giamba dei Sulutumana, Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore e Charlie Cinelli. A loro sarà af?data l’apertura in musica di Bellezze Interiori tra storie, canzoni originali e omaggi ai grandi cantautori italiani con la partecipazione di Antonio Silva, storico presentatore del Premio Tenco di Sanremo.

11.00 – Pinacoteca Civica di Como

VISITA ALLA MOSTRA VOCI DAL PAESAGGIO NORDICO

Visita guidata alla mostra “Voci dal Paesaggio Nordico”. Per l’occasione durante la giornata di sabato si potrà accedere anche alla collezione permanente della Pinacoteca.

11.00 – Conservatorio di Como

MUSICA NEL CHIOSTRO

Dalle ore 11 alle ore 13 al Conservatorio di Como, in occasione dell’apertura per l’open day dell’istituto si potrà assistere a diverse esibizioni musicali.

11.30 – Cortile Collegio Gallio

GENTE CON LA CHITARRA

Presentazione del libro di Max Giuliani in un viaggio intorno allo strumento musicale principe di condivisione, gioia e malinconia con la colonna sonora live di Max De Bernardi, Veronica Sbergia e Paolo Ercoli.

12.00 – Palazzo Natta, 12/14

VISITA GUIDATA AI CORTILI DI PALAZZO NATTA

L’assessore alla cultura Enrico Colombo accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei cortili di Palazzo Natta con un’interessante visita guidata.

12.30 – Cortile S.giuliana, Via Vittorio Emanuele, 113

DEGUSTAZIONE VINI (max 30 partecipantI)

Degustazione di vino rosso a km zero, per un racconto enologico del nostro territorio. In collaborazione con la Cantina Riarel.

14.00 – Pinacoteca Civica di Como

VISITA ALLA MOSTRA VOCI DAL PAESAGGIO NORDICO

Visita guidata alla mostra “Voci dal Paesaggio Nordico”. Per l’occasione durante la giornata di sabato si potrà accedere anche alla collezione permanente della Pinacoteca.

14.00 – Duomo di Como

ALLA SCOPERTA DEI MISTERI DEL DUOMO

Un’interessante doppia visita con Nodo libri vi porterà alla scoperta dei misteri e delle curiosità del Duomo di Como. Sarà possibile visitare la Sagrestia alta del Duomo con i meravigliosi Gessi Plinii.

14.30 – Biglietteria, Via Natta

COMO MISTERIOSA (max 15 persone)

Visita alla scoperta dei misteri e dei dettagli nascosti del centro di Como con la Cooperativa Sociolario.

15.00 – Pinacoteca Civica di Como

LA SVEZIA DI RICHARD LINDGREN

Richard Lindgren è uno dei tesori musicali della Svezia. Uno straordinario mix di Tom Waits, Dylan, Bukowski e Kaurismaki. Un concerto intimo ed esclusivo con canzoni in inglese e svedese nel suggestivo ambiente nordico e green creato per l’occasione nel chiostro della Pinacoteca.

16.00 – Villa la Galietta, Piazza Amendola

I SULUTUMANA CANTANO DE ANDRÈ

I Sulutumana sono la band più popolare del lago di Como e renderanno omaggio a Fabrizio De Andrè, il più grande cantautore italiano nel venticinquesimo anno della sua scomparsa. Special guest Alex Kid Gariazzo, cantante e chitarrista della Treves Blues Band.

17.00 – Episcopio, Piazza Grimoldi, 5

IL GUSTO DEL PANE (max 30 partecipanti)

Un incontro con il Panettiere Bertarini alla scoperta dei segreti della pani?cazione. A seguire una degustazione dei prodotti del suo Pani?cio.

18.00 – Cortile Collegio Gallio

TOM PETTY, L’INNOCENZA DEL ROCK’N’ROLL

I giornalisti Marco Denti e Mauro Zambellini raccontano uno dei personaggi più iconici del rock mondiale, autore di brani indimenticabili come American Girl, Mary Jane Last Dance, Free Fallin che saranno interpretate dal vivo da Jefferson Hamer, Johnny Irion e Alex Gariazzo.

21.30 – Castello Baradello

NOTTE AL CASTELLO ( su prenotazione)

Trekking notturno con visita al Castello Baradello in compagnia delle guide di Slow Lake Como.

DOMENICA 19 MAGGIO

9.30 – Giardino Sacra Famiglia, Via Dante Alighieri

YOGA MUSICALE CON EILEEN ROSE ( max 30 partecipanti)

Una sessione di yoga alternativo all’interno dei nostri giardini segreti per rilassarsi in uno scenario unico guidati dalla cantautrice di Boston Eileen Rose. I partecipanti dovranno essere muniti di tappetino proprio, per prenotarsi scrivere a info@bellezzeinteriori.it

9.30 – Partenza biglietteria Via Natta, 16

VISITA AL CASTELLO (su prenotazione)

Un trekking guidato dagli esperti di Slow lake, alla scoperta dei segreti del castello Baradello.

10.30 – Teatro Sociale

VISITA AL TEATRO SOCIALE (max 50 partecipanti)

Un viaggio nella ricca storia del Teatro sociale di Como, in compagnia delle guide del teatro (due turni di vista, il primo partenza alle 10.30 il secondo alle 11.00).

11.00 – Casa Nazareth

CONCERTO DI ANDREA PARODI, RAFFAELE KOHLER, RICCARDO MACCABRUNI, RICH GILBERT

Il cantautore canturino Andrea Parodi sarà accompagnato dalla pedal steel guitar di Rich Gilbert (chitarrista di Jack White, Uncle Tupelo e Steve Wynn), dalla ?sarmonica e dal pianoforte di Riccardo Maccabruni e dalla celebre tromba bohemien di Raffaele Kohler. Ballate originali e omaggi a De Andrè, Guccini e De Gregori con arrangiamenti dal sapore tex mex.

12.00 – Casa Nazareth

APERITIVO - A seguire dopo il concerto musicale un aperitivo in collaborazione con Casa Nazareth.

14.00 – Episcopio, Piazza Grimoldi,5

LA MUSICA DEL BUSCADERO

Il Buscadero è la rivista più autorevole e longeva di musica americana in Italia.

Il giornalista Alessio Brunialti dialogherà con il direttore editoriale Guido Giazzi con sorprendenti incursioni musicali da Van Morrison ai Pogues e a Davide Van De Sfroos.

15.00 – Cortile Palazzo Stucchi della torre

MUSICA SPICCIA

Un’orchestra composta da una trentina di elementi di tutte le età, da 10 anni agli “anta”, che suonano archi, ?ati, ?sarmoniche, corde e percussioni, diretti dalla “originale” bacchetta di Giulia Cavicchioni del Baule dei Suoni. Un progetto artistico e pedagogico intorno alla musica popolare italiana e alla world music.

15.30 – Giardino pensile della PreFettura

FANTASMAGORICO racconto

Lab per Bambini sulle opere digitali di Tommaso Lipari

All’interno dell’incantevole giardino della Prefettura una visita animata delle opere allestite dell’artista Tommaso Lipari a cura di Cristina ?uadrio.

16:00 – Cortile Collegio Gallio

SUONI METICCI TRA LA SICILIA E GLI USA

Un viaggio tutto al femminile nella Sicilia di Beatrice Campisi, che è anche la terra di origine della cantautrice americana di Boston Eileen Rose, un interessante connubio di melodie e suoni.

16.30 – Cortile S. Giuliana, Via Vittorio Emanuele, 113

DEGUSTAZIONE DI CIOCCOLATO “Primavera ?orita in pasticceria” (max 30 partecipanti)

La Pasticceria Fuin di Como, con il Maestro pasticcere Paolo Verga vi guiderà in un viaggio alla scoperta del mondo del cioccolato dove potrete degustare dolci delizie preparate per l’occasione.

17:00 – Cortile Collegio Gallio

CONCERTO DI JAMES MADDOCK E BRIAN MITCHELL con ALEX VALLE

Il duo più esplosivo di New York con l’inconfondibile voce di James Maddock e il pianoforte incandescente di Brian Mitchell, leggendario collaboratore di Dolly Parton, Levon Helm e Bob Dylan. Special guest da Roma il chitarrista di Francesco De Gregori, Alex Valle.

18.30 – Novocomum, Via Sinigaglia, 1

CONCERTO IN TERRAZZA DI JESPER LINDELL

Jesper Lindell è la nuova stella del rock svedese. Ancora giovanissimo ha già vissute tante vite, tra cadute, infortuni e risalite ed è pronto a scalare il successo con il suo nuovo acclamato disco Before The Sun. Un concerto esclusivo in terrazza, con il lago di Como e lo stadio Sinigaglia sullo sfondo.

MOSTRE | SABATO E DOMENICA

Cortile Collegio Gallio

Repêchage

Mostra dell’Istituto Seti?cio Como. Gli alunni del liceo artistico nelle opere esposte utilizzano le strategie del collage operando un répechage di materiali bassi, found objects spesso deteriorati e consumati, oggetti della cultura di massa, oggetti “periferici” che sfuggono allo sguardo distratto di chi è abituato a consumare e gettare via.

Giardino pensile della PreFettura

“FANTASMAGORIE”

Nel giardino della prefettura verranno esposte una selezione di alcune opere digitali dell’artista Tommaso Lipari.

Fuori Festival

EVENTO DI GALA NEL GIARDINO SEGRETO

4 maggio 2024 ore 17.00 | Via Museo Giovio,2 Como

Descrizione

Serata di lancio della VI edizione del Festival Bellezze Interiori. Nella bellissima cornice del giardino privato messo a disposizione della famiglia De Santis la sera di sabato 4 maggio avremo il piacere di inaugurare il Festival Bellezze Interiori – giardini segreti. Una serata esclusiva dove apriremo per la prima volta le porte di un vero e proprio tesoro della città comasca. La serata prevede, oltre alla presentazione dell’edizione 2024, l’esibizione musicale del duo B-Piae, che animeranno la serata con un particolare intrattenimento musicale che unisce sfumature lounge chill con influenze classiche e jazzistiche.

IL ROMANTICISMO AL PIANOFORTE

10 maggio 2024 ore 20.45 - 22.00 | Via Brentano, 8 Griante (CO)

Descrizione

Nello spazio dell’ex asilo Maria di Griante potrete godere di una serata all’insegna della buona musica con l’artista Mako Kodama che si esibirà in alcuni brani al pianoforte in collaborazione con il pianista Danilo Mascetti.

Lo spazio dell'ex Asilo Maria di Griante è divenuto dal 2023 sede stabile dell’Associazione Arte Solidale grazie alla stretta collaborazione con la Coop. Sociale Azalea. Il salone dell’ex asilo Maria, recentemente ristrutturato, ospita il bellissimo pianoforte inglese Broadwood del 1894, che sarà il protagonista dell’evento. Griante diventa la sede di rinnovate e nuove collaborazioni con artisti da tutta Europa, ma anche con giovani artisti locali e istituzioni comasche.

ROVENNA: CORTI SEGRETE

11 maggio 2024 dalle 14.30 alle 19.00 | Rovenna – Cernobbio CO

Alcuni corti e cortili dell’incantevole borgo di Rovenna saranno animati con un ricco palinsesto di eventi nel pomeriggio di domenica 11 maggio 2024. La salita al borgo sarà arricchita anche da un'interessante passeggiata guidata in collaborazione con l’Associazione Iubilantes che da Cernobbio vi porterà alla scoperta del caratteristico paesino. Inoltre, tanta musica, attività creative e divertimento. Come per il Festival a Como i Sulutumana animeranno la piazza della chiesa con la loro splendida musica.

SERATA DI MUSICA A VILLA ARGENTA

25 maggio 2024 alle ore 18.00 | Villa Argenta, Figino Serenza

Durante la serata si avrà l’occasione di scoprire l’interessante storia di Villa Argenta, risalente agli inizi dell’Ottocento e ora divenuta un’elegante location che ospita ogni anno numerosi eventi. David Ford, uno dei più grandi talenti della scena folk inglese